日本上市企業脫手公司資產 今年前9月達去年5倍

日本上市企業將公司的非核心業務或子公司，賣給投資基金等的案例愈發頻繁。今年到 9 月為止的賣出金額合計已經超過 5 兆日圓，是去年同期的 5 倍左右。

日本《時事通信社》週三 (21 日) 報導，根據日本的企業併購諮詢公司 Recof 的統計數據，日本上市企業在 2020 年 1 至 9 月，共有 294 件的公司部門或子公司的脫手案件，合計金額高達 5 兆 1645 億日圓。

不僅在相關金額出現激增，案件數量也較去年同期增加 14.8%，是 2009 年以來相隔 11 年的高水準。

今年 8 月，日本武田藥品工業 (4502-JP) 將該公司的非處方藥部門，以約 2500 億日圓代價賣給美國投資基金黑石集團 (Blackstone)。黑石集團的日本企業投資部門代表坂本篤彥當時在記者會上指出，他們所買下的武田藥品子公司 Takeda Consumer Healthcare 的事業基礎雖然穩固，但由於母公司的武田藥品沒有作出足夠投資，也導致該子公司的營收欠佳。

坂本篤彥強調，身為新股東的黑石集團，會在人、物、資金方面作出投資，以實現公司成長願景。

而武田藥品方面，也會將公司資源集中在營運重點的癌症及消化器官等藥物方面，子公司方面也打算加速深耕台灣及中國市場。

有基金公司的相關人士指出，部分日本公司的決策過程過於遲緩、又遭逢新冠肺炎干擾，錯失將公司業務或子公司脫手的良機。這些公司不僅和原本可以到手的大筆資金擦身而過，也讓公司陷入更為嚴重的財務與經營危機。