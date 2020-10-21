泰國重新開放觀光客入境 首波來自中國

泰國政府在相隔約 7 個月時間後，於 10 月 20 日重新開放觀光客入境。泰國早附近國家一步，實驗性的開放國外觀光客入境，未來期盼能正式重啟。

泰國經濟高度依賴觀光事業，為了帶動經濟復甦，重新開放國外觀光客入境也是必要作法。

然而近來在泰國發生大規模的反政府抗議示威活動，也由於範圍擴大的緣故，很可能影響國外觀光客前往泰國觀光的意願。

目前泰國政府所發出的特別觀光簽證，是針對長期停留的觀光客。停留期間最長可達 270 天時間，不過在入境泰國時，必須在當局指定的場所隔離生活 14 天。

在 10 月 20 日晚間有大約 40 名的中國觀光客從上海飛抵曼谷，26 日也將有 100 名左右的中國觀光客飛抵泰國。

泰國政府預估到 11 月上旬為止，大約會有 400 人前往該國觀光。而來自防疫有成的「低風險國家」的觀光客，也考慮讓他們的隔離期間從 14 天縮短至 10 天。期盼能吸引更多的國外人到泰國觀光。

泰國 GDP 約有 2 成來自觀光收入。2019 年有近 4 千萬名的外國人到泰國觀光，觀光收入將近 2 兆泰銖。泰國觀光協會預測，2020 年的觀光客人數及觀光收入將出現年減 83%。

而當前的泰國政局混亂，也恐怕會對泰國觀光業帶來不良影響。以首都曼谷為主的反政府抗議示威活動，規模正不斷擴大。泰國飯店協會的高層表示，肺炎疫情已經重創當地觀光產業，而政局混亂很可能讓情況出現進一步的惡化。他希望在旺季的 11、12 月來臨前，混亂局勢可以告一段落。