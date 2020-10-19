宅經濟還能這樣投資 你不知道的高收益債券基金。

今年初新冠肺炎疫情衝擊全球資本市場，加上國際原油價格崩跌，導致高收益債違約率與信用利差同步飆升，所幸全球央行大 舉量化寬鬆救市，在資金行情加持下讓高收益債擺脫今年第 1 季的無差別賣壓的困境，尤其老大哥美國聯準會表態，暗示將長期維持低利率環境，加上信用利差收斂，可望再度點燃高收益債行情。

防疫需求炒熱宅經濟商機 拉抬高收益債行情

新冠肺炎雖拖累產業發展，但因應防疫降低人際接觸的需求，順勢帶動外送平台、網購商機、網路串流 OTT 等產業蓬勃發展，讓與宅經濟相關產業意外受惠，包括 Uber、Netflix 等在居家防疫需求推波助瀾下，推升公司營收持續攀升，對高收益債券投資人來說，提供了許多新穎的投資機會。

儘管疫情受億產業企業營收屢創新高，但是股票跟債券表現卻不一定相同。舉例來說，在營運大幅成長後，股票價格也會先跟漲一波，不過隨著股價創波段新高，但後續成長動能減緩，就可能出現高檔震盪整理的情況；反觀債券價格通常關注的是企業穩定獲利能力，反而在股價修正時債券價格還能持續向上攻堅。

三大利多加持 高收益債多方占上風

新冠肺炎疫情打亂全球資本市場節奏，加上需求銳減導致國際原油價格重挫，使得以能源債為主的高收益債在市場恐慌性賣壓下，利差持續飆升、債券價格暴跌。為降低疫情對經濟的衝擊，美國聯準會公開宣示，即便失業率低於目標，CPI 飆破 2% 也不打算升息，此番言論被市場解讀為，聯準會暗示「將長時間維持低利率」。

目前高收益債不論是基本面、技術面與評價面皆由多方占上風，以基本面來說，今年初債券的信用利差曾經在 3 月初逼近 1000 個基本點，其違約率更一度飆升至 10%，但在各國積極祭出貨幣、財政救市政策雙管齊下拉抬下，加上疫苗研發屢傳佳音，全球經濟逐漸築底，讓利差逐漸收斂，目前多數信用債利差已收斂今年擴大空間約 7 到 8 成，逐漸降至歷史平均以下。

在技術面部分，則有全球央行量化寬鬆政策支持，低利環境讓資金對收益有增無減，進一步催化固定收益債券行情；至於評價面部分，債券高殖利率對投資人仍具吸引力，且利差進一步收斂空間相對有限，進一步推升高收益債行情。

因恐慌遭超賣 高收益債券價格遭到低估

今年 2、3 月隨著全球疫情升溫，歐美各國陸續啟動封鎖邊境措施，導致多數產業面臨供應鏈「斷鏈」危機，在疫情日趨嚴峻催化出恐慌情緒，拖累企業債遭市場不計代價拋售，尤其能源、運輸兩大產業更因疫情緣故，債券的賤售比率遠高於債券違約率，以能源產業來說，高達 3 成債券是遭市場賤價拋售，顯示債券價格崩跌主要受「賤售率」影響而非「違約率」，已過度反應債券實際違約情況。

隨著各國重啟解封，市場情緒轉趨樂觀，債券利差也逐步收斂、違約恐慌情緒緩解，從債券的信用壓力指標來看，預期未來 12 個月債券違約率可望從 10% 高點逐漸回落，降至 6% 恢復到過去正常水準。

相同產業股債績效表現大不同

新冠肺炎疫情改寫人類生活型態，也讓新的消費行為、經濟型態應聲而起，包括 Uber、Netflix、聯想集團等在居家防疫需求推波助瀾下，反倒挹注公司營收表現。舉例來說，Uber 挾著外送與零售商機，衍生出宅經濟需求；Netflix 因應居家防疫禁令，讓手機、平板躍居人人生活必需品之一，在追劇浪潮帶動下，掀起宅娛樂經濟商機。

儘管企業營收屢創新高，但股債表現卻大不相同，包括 Uber、Netflix 與聯想等股票在股價攻上波段新高後，就處於高檔震盪整理，反觀債券靠著營收與獲利表現挹注，進一步推升債券價格持續上漲，顯示同樣環境條件下，相同的產業股債表現大不相同。

基金配置三大策略：配置方向、策略比重、近期布局

瀚亞全球高收益債基金布局標的除了鎖定宅經濟外，另一個布局重點為配置美國聯準會購債之標的，從過去經驗來看，聯準會宣布購債的產業，後續表現不俗，可以視為投資參考指標。產業範圍涵蓋「循環與非循環消費」(36%)、「能源」(9%)、「通訊」(7%)，進一步觀察債券類別，高配標的主要以投資等級、浮動利率與主順位債，產業鎖定零售與醫療保健；至於低配產業則以地產、通訊與公用事業為主。

基金三大特色 透過分散布局降低投資風險

瀚亞全球高收益債基金主要有三大特色：「掌握全球高收益」、「分散布局聚焦息收」，以及「投資幣別採多元貨幣」。

相較目前多數全球高收益債券基金，仍聚焦美國高收益債券為主，瀚亞全球高收益債券基金納入更多歐洲、英國等成熟是國家高收益債。其中投資於美國之部位為 47.8%，其次為英國的 9.5%、墨西哥的 4.7%、法國的 4.3%、中國的 3.1%，以及荷蘭的 2.8%，係名符其實的全球高收益債券基金。更特別的是，雖然是高收益債券基金，不過資產配置中卻加入了約 1 成的投資等級債，信用評等較高的 BB 級債券比例也達將近 5 成，顯示在操作策略上相對穩健。

另一特色為透過非常分散的持股來有效分散風險，該檔基金持券數量超過 200 檔以上，前五大持債比重分別佔 1.8%-0.9% 之間，前 10 大債券更僅占 10% 左右。藉由極度分散的持債方式來降低單一債券對基金的影響。

在投資貨幣部分，該基金一口氣提供新台幣、美元、人民幣與澳幣等 4 種幣別供投資人選擇，無論是偏好新台幣的投資人，或者有外幣需求的投資人，都可以找到適合的計價級別，同時兼具前收、後收兩種類型可選擇。