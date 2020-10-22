傳英國、歐盟準備重啟談判 目標11月中達成協議 英鎊飆至一個月高點

英國及歐盟間的貿易談判歹戲拖棚，雙方遲遲未能就關鍵議題達成共識。不過，有知情人士稱，經過積極接觸後，英國和歐盟即將重啟貿易談判，以尋求在 11 月中前達成脫歐貿易協議。消息傳出後，英鎊短線飆升至一個月高位。

《彭博》引述知情人士報導，英國及歐盟有望在 24 小時內做出重啟談判決定，並以 11 月中旬前達成貿易協議為目標。

消息刺激英鎊短線走揚，英鎊兌美元匯率升 1.6%，至 1.3152，寫下近一個多月新高。10 年期英國公債殖利率則上升 5 個基點。

英鎊兌美元日線圖 (圖：Investing.com)

距離雙方最後一次正式談判已經過了一週，英國首相強生 (Boris Johnson) 上週宣布終止與歐盟的脫歐協議談判，稱除非歐盟願意從根本上改變立場，否則繼續談判沒有意義。

儘管雙方週一 (19 日) 仍進行電話會議，英國首相辦公室在會後表示，尚未看到與歐盟重啟貿易談判的基礎，稱其希望歐盟開始起草自貿協定的法律文本，承認英國主權獨立的重要性，並釋出妥協態度。

就在談判情勢逐步轉向無協議脫歐之際，雙方態度終於在週三出現轉圜。

歐盟代表 Michel Barnier 稍早談話均提及上述三項條件，稱若雙方願意展開建設性合作，則有望達成貿易協議，同時強調歐盟已準備好尋求必要妥協，談判大門將持續為敞開。

英國首相發言人隨後也發布聲明，稱 Barnier 的發言相當「重要」，並宣布英方談判代表 David Frost 將在週三 (21 日) 和 Barnier 進行談話，就如何結束談判僵局進行討論。