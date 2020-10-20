泰國今年汽車產量大減 第二波疫情恐帶來更多衝擊

據泰國工業院 (FTI) 的數據顯示，由於全球經濟放緩，部分汽車工廠關閉和消費者購買力低下，泰國汽車製造業今年表現不佳，在今年 1 月至 9 月期間，產量較去年同期大跌 38.7%。

泰國憑藉優越的地理位置和政府支持，已然成為東南亞最大的汽車生產國，並被譽為亞洲的「底特律」，在過去的五年中，泰國出口到澳洲、中東和歐洲等東協國家的汽車輛，每年皆超過 100 萬輛。

但是，受到疫情的影響，今年 9 月份泰國汽車產量較去年同期下跌 11.3% 至 150,345 輛。其中，用於出口的車輛年減 25.4% 至 67,964 輛，而用於國內市場的車輛年減 40.1% 至 82,381 輛。在今年 1 月至 9 月期間，泰國汽車產量較去年同期下跌 38.7% 至 963,066 輛。

汽車產量下跌主因是由於疫情期間海外市場的經濟放緩，歐洲、美國、日本和巴西的汽車銷售均呈現下跌。在今年 1 月至 9 月期間，泰國在海外市場的汽車銷量年減 36.4% 至 521,457 輛，出口額為 2,880 億泰銖，年減 31.8%。

FTI 擔憂，第二波疫情的爆發，恐將打擊當地汽車業，其中也包括汽車零組件和車用電子等相關業務。隨著全球經濟和消費者購買力持續下降，對汽車業的傷害可能持續更長的時間。

FTI 副主席兼發言人 Surapong Paisitpatanapong 表示，泰國即將進入涼爽季節，由於新冠肺炎病毒被認為在低溫下具有更強的傳染性，因此如果感染率上升到過高的水平，可能將促使政府再次採取封鎖措施。「疫情是影響該產業的主要因素，我們希望能盡快有疫苗推出。」Paisitpatanapong 說道。