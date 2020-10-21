〈美股盤後〉新刺激法案仍存分歧 道瓊收紅逾100點 費半連六黑 

週二 (20 日) 新刺激法案談判的最後期限臨近，華爾街多轉向觀望狀態，能源和金融股領軍衝高，科技股未受 Google 反壟斷風暴影響，美股三大指數同步收紅，僅費半小幅下滑，創連續六個交易日跌勢。

美國眾議院長佩洛西持續與白宮對約 2 兆美元的新刺激法案進行談判，佩洛西週二對達成刺激方案感到樂觀，但淡化週二截止日期的重要性。

她表示：「不是說今天就是達成協議的日子，而是我們把條件擺到談判桌上，以便能夠進入下一階段的日子。」

白宮辦公廳主任梅多斯 (Mark Meadows) 盤後時段表示，川普政府和民主黨在談判上有所進展，但仍需要克服重大分歧，才能在 2020 年美國大選之前達成協議。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4060 萬例，死亡數突破 112 萬例。美國累計確診超過 820 萬例，累計死亡數超過 22 萬。

週二 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 113.37 點，或 0.40%，收 28,308.79 點。

標普 500 指數上漲 16.20 點，或 0.47%，收 3,443.12 點。

那斯達克指數上漲 37.51 點，或 0.33%，收 11,516.49 點。

費城半導體指數下跌 0.03 點，或 0.02%，收 2,385.82 點。

五大科技巨擎集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.32%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.31%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.38%；臉書 (FB-US) 上漲 2.36%。

IBM 成為道瓊指數帶來最大的拖累。IBM (IBM-US) 下跌 6.54%；旅行家 (TRV-US) 上漲 5.61%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.41%；可口可樂 (KO-US) 上漲 1.27%；高盛 (GS-US) 上漲 1.14%。

費半成分股多收黑。賽靈思 (XLNX-US) 下跌 1.42%；AMD (AMD-US) 下跌 0.54%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.11%；美光 (MU-US) 上漲 1.71%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.09%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.09%；應材 (AMAT-US) 上漲 0.34%。

台股 ADR 全線上漲。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.37%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.75%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.24 %。

焦點個股消息

美國司法部正式對 Google 提起反壟斷訴訟，指控其扼殺競爭並傷害消費者，這是 1990 年代微軟陷反壟斷風暴後的最重大訴訟。母公司 Alphabet 週二股價上漲 1.38%。

高盛捲入 1MDB 醜聞，透過 1MDB 承銷賺取暴利近 6 億美元，週二消息指出，高盛已與美國司法部達成和解協議，高盛 (GS-US) 週二股價上漲 1.14%。

英特爾 (INTC-US) 同意以 90 億美元、全現金交易方式，將旗下 NAND 記憶體晶片業務售予南韓 SK 海力士 (SK Hynix)，英特爾週二股價下滑 2.11%。

藍色巨人 IBM (IBM-US) 周一盤後公布最新財報，新冠疫情催動雲端服務需求，IBM 雲端部門營收寫雙位成長，但總營收連續三季衰退，並且沒有提供第四季財測，IBM 週二大跌 6.54%。

消費電子周邊商羅技 (LOGI-US) 最新財報表現不俗，季銷售額年增 75%，為首次季銷售額突破 10 億美元的大關，預計其 2021 財年的年度收入將來增長 35~40%，激勵其股價上漲 15.80%。

經濟數據

美國 9 月營建許可數報 155 萬戶，預期 152 萬戶，前值 147 萬戶

美國 9 月營建許可月增率報 5.2％，預期 3.0%，前值 - 0.9%

美國 9 月新屋開工數報 142 萬戶，預期 145.2 萬戶，前值 141.6 萬戶

美國 9 月新屋開工月增率報 1.9％，預期 2.5%，前值 - 5.1%

華爾街分析

第三季財報表現強勁。根據 Refinitiv IBES 的數據，在 66 家已公布財報的標普 500 指數公司中，有 86.4% 的公司超出獲利預期。

Delos Capital Advisors 的首席投資策略師 Andrew Smith 表示，本週未能通過刺激性交易不會使經濟重新陷入衰退，反而會使復甦更加艱難。

摩根大通分析師 John Normand 表示：「市場行為反映出樂觀情緒，即一月將出台大型新刺激措施。我認為梅努欽和麥康奈爾不一定會在佩洛西設的談判大限前，達成任何實質性協議，情況將更為動態多變。」

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 表示：「當前，刺激經濟措施是市場上最重要的事情。投資人只是看到隨著刺激性談判進行，而市場每天都在上下震盪。」

David Wagner 稱：「美國人現在需要新刺激措施，他們現在在承受著經濟痛苦。」