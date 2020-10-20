〈房產〉台商回流催生工業地產需求強 桃園三筆工業區土地將在本季開標

桃園市為全台六都中工業區相較密集的都會區，擁有高達 32 座工業區，主要分布在中壢、平鎮、龜山、大園、觀音、龍潭、楊梅等區，每年可創造高達 2 兆元產值，近期有包括龜山、觀音等三筆大型工業地產委託商仲標售，並預計第四季開標。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產公司受託「桃園龜山工業區廠房」公開標售，工業地產座落在正龜山工業區都市土地，為甲種工業用地，土地面積約 3206.5 坪，建物面積約 1853 坪，底價 9.26 億元，預計 12 月 22 日開標。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，帶有廠房的工業用地因可供急需生產使用，多受企業青睞，標案底價約 9.26 億元，若只拆算土地平均單價約 28.8 萬，以目前龜山工業區平均行情區間約在 28 34 萬，對有需求的企業是很好的機會。

柯宏安分析近三年桃園龜山工業區土地行情約每坪 28-34 萬元，在 2018 年揭露一家傳產業以總價約 6.9 億元買下約 2021 坪土地，拆算土地平均單價約 34.4 萬元，創該區域最高單價。

高力國際也受託標售兩筆觀音工業區地產，土地面積分別為 1 萬 3305.67 坪及 2135.34 坪，將在 11 月 20 日下午開標。

聯華食 (1231-TW) 今年 5 月敲定以約 10.64 億元向中化生 (1762-TW) 購入桃園觀音工業區工業土地 7093 坪，加上廠房設備 33.1 億元，合計投資金額 43.74 億元，為聯華食在台單一廠區最大規模投資案。

美中貿易戰及今年疫情帶動，企業擴廠與電商物流倉儲業需求強勁，使桃園工業用地行情看漲，目前桃園市政府盤點回台的台商投資桃園家數已達 100 家，包括台達電、廣達、亞旭電腦、迅得機械、景碩科技等。未來政府將使桃園成為重要創新研發基地，將有助桃園工業用地需求增溫。