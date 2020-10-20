日本9月黑色家電出貨額持平 大尺寸電視銷售暢旺

日本一般社團法人電子情報技術產業協會 (JEITA) 週二 (20 日) 公布最新數據。日本 9 月的電視及音響等，這類被稱為「黑色家電」的民生用電子機器出貨金額報 1229 億日圓、和去年持平。而其中，畫面尺寸 50 吋以上的大型電視出現大幅增長，車用相關機器也在相隔一年後首度出現正成長。

日本當地的消費稅在去年 10 月從原本的 8% 調漲至 10%，消費者為了節省稅金也搶在增稅之前購買各項商品。原本預估今年 9 月，日本家電產品的出貨金額會出現大幅下滑，但由於肺炎疫情帶動「宅經濟」的增長，電視機及車用音響的需求暢旺。

今年 9 月，日本國內包含電視機在內的映像機器出貨金額報年減 7.1% 至 565 億日圓，音響相關機器的出貨金額報年減 4.8% 至 73 億日圓。

雖然日本 9 月的映像機器整體出貨額遜於去年同期，但是同月的電視機出貨台數報年增 11% 至 47.7 萬台，表現亮眼。以畫面尺寸來看，29 吋以下的小型電視機報年減 18.6%、遜於去年同期，30~39 吋報年增 14.8%，40~49 吋報年增 14.3%，50 吋以上的大尺寸電視報年增 23.8%，維持著良好的銷售表現。

但是在另一方面，藍光錄放影機等週邊機器的銷售情況不振，也因此整體的出貨額呈現持平發展。

另外在車用相關機器方面，9 月日本國內的出貨額報年增 8.5% 至 591 億日圓，也是自去年 9 月以來，在相隔整整一年之後出現了首度增長。今年 5 月的時候，因肺炎疫情導致銷售不振，相關出貨額較去年同期出現近 4 成比例的滑落。不過在目前則是以車用音響為主，出現了復甦狀況。