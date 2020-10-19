日、越元首會談 短期商務往來重啟等達成共識

目前在越南進行訪問的日本首相菅義偉，週一 (19 日) 上午與越南總理阮春福進行會談。雙方就當前肺炎疫情下的兩國商務人士的短期出差往來重啟達成共識，另外在防衛裝備的出口方面也取得實質同意。有關中國在東海、南海的進出問題，日、越兩國基於「自由且開放的印度太平洋」構想，也一致同意加深合作關係。

當天會談進行約 1 小時又 20 分鐘，菅義偉在會談開始時表示，兩國同為印度太平洋的國家，希望能夠攜手來為地域的發展及繁榮作出貢獻。

阮春福則提到，為了地域和平及推動發展，期盼和日本協力來共同努力。

日、越兩國在今年 7 月的時候，同意重啟企業的長期間員工派駐與出差。而在這回的元首會談，雙方就彼此商務人士的短期出差與旅客航班的重啟取得共識。

考量到肺炎疫情擴大，兩國也希望在口罩等供應鏈進行合作強化。而菅義偉也在會後的共同聲明中提到，將推動供應鏈的多元化。

對菅義偉來說，這次越南之行是他就任日本首相後的首度外訪。在與越南總理阮春福的會談當中，也傳達出日本在推動「自由且開放的印度太平洋構想」方面，重視東協 (ASEAN) 地域的姿態。

在今年 4 月的時候，一艘越南漁船與中國海警船發生碰撞沉沒。另外在南海主權爭議方面，中、越兩國也都在當地修建人工島礁，彼此互不相讓。

日、越兩國在本次的會談當中，也同意就南海的海洋秩序維持，將攜手來進行強化。

而在防衛裝備的移轉協定方面，當越南進行轉賣時，也規定在事前必須取得日本同意。越南也是繼菲律賓、馬來西亞之後，在防衛裝備移轉的三原則上，第三個與日本達成協議的東南亞國家。菅義偉在當天的共同聲明中表示，兩國於安全保障領域向前邁進一大步。

日、越兩國元首也於會談後進行了文件交換，在有關火力發電廠投資開發案的備忘錄等，共有 12 項文件進行交換。

菅義偉在此次出訪前後接受 PCR 檢測，待他返回日本後也不需進行 2 週隔離，共同搭乘日本政府專機出訪的人員也減至最低。