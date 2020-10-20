NOKIA獲NASA青睞 將於月球布建4G網路

根據《路透社》報導，芬蘭通訊設備大廠諾基亞 (NOKIA-FI) 於 19 日 (週一) 宣布，美國國家航空暨太空總署 (NASA) 已選擇與該公司合作，將在外太空的月球表面架設第一個 4G/LTE 通訊網路。

NASA 計畫在 2024 年前要再次將太空人送上月球，也為了讓人類能在月球停留，正持續推動「阿提米絲計畫」(Artemis Project，Artemis 是希臘神話中的月亮女神)。

諾基亞表示，該公司會於人類再度登上月球之前，要在 2022 年底於月球表面布建無線寬頻系統。

Nokia 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

諾基亞將與總部設在美國德州的宇宙探測船設計公司 Intuitive Machines 合作，利用該公司的太空載具將設備運往月球。

諾基亞在說明中提到，通訊系統將自動進行聯繫，來建構 4G/LTE 寬頻系統。未來也考慮升級到 5G 系統。

透過無線寬頻網路布建，未來太空人將可利用電話及影像在月球聯絡，遠距測量及生物特徵測量也將成為可能。太空人也可使用遠距遙控技術，來進行月表探測車及其他機器人裝置的操作。

要將通訊設備送往月球是一大難事，除了必須耐得住發射與登陸月球的嚴苛過程，還要保證能在外太空正常運作。另外為了通過太空船的嚴格載貨基準，設備尺寸大小也必須極小化。