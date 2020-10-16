疫情期間引爆反政府示威 經濟學家：泰國經濟恐面臨「雙重打擊」

國內示威抗爭不斷，迫使泰國政府週四 (15 日) 宣布曼谷進入緊急狀態，經濟學家擔憂，疫情衝擊之際，近期的反政府示威對泰國經濟來說無疑是「雙重打擊」。

為了表達對政府腐敗的不滿，並要求王室改革，過去數月以來，成千上萬的示威者聚集在曼國市中心，迫使泰國政府在週四宣布針對曼谷的緊急法令，除禁止五人以上集會外，還要求媒體不得散佈可能造成恐慌或影響國家安全及秩序的內容。

對此，瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 市場經濟學家 Lavanya Venkateswaran 發布報告表示：「政府宣布曼谷進入緊急狀態後，政治情勢升溫將對飽受疫情衝擊的泰國經濟帶來沉重打擊。」該行將其對泰國今年 GDP 增​​長預期自 -6.3% 下調至 -7.5%。

Venkateswaran 認為，受政治不確定性影響的地區同時也備受疫情打擊，重度仰賴旅遊業的泰國經濟，正飽受企業投資和消費支出疲軟所帶來的深刻影響。

「宣布緊急狀態將提升政治不確定性，尤其這發生在疫情期間，恐為泰國今年以及中期經濟增長帶來雙重打擊。」Venkateswaran 稱道。

根據當局數據，受疫情封鎖措施影響，泰國第 2 季 GDP 年減 12.2%，創下 1998 年亞洲金融危機以來最大跌幅。

有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 也認為，反政府示威無疑將泰國推入嚴峻處境，主要是因為旅遊業對該國經濟來說特別重要，若國內動盪不安，旅遊業將被排除在外。

針對示威活動，墨比爾斯認為示威者態度相當堅定，除非看到嶄新的泰國，否則他們不會卻步。