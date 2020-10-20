精英下半年營運穩 擬提高泰國廠生產比重

精英 (2331-TW) 上半年在宅經濟發酵下，營運轉虧為盈，展望下半年，精英指出，業外不需再認列子員工經濟補償金，加上受惠宅經濟、教育筆電等，本業需求持穩，營運可望再優於上半年，而因應全球局勢變化，正評估提高泰國廠生產營運比重。

精英除廣東深圳廠外，2018 年也在泰國設立生產據點，分散貿易戰風險，該廠目前主要供應美國客戶產品，精英指出，目前泰國廠產能占比仍低於 1 成，但配合客戶需求，已評估提高泰國廠生產比重。

精英搭上遠距工作、遠距教學商機，旗下電腦代工事業需求穩健成長，其中，教育筆電需求成長最大，板卡方面，精英主要為英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US) 等大廠代工，隨著品牌陸續推出主板新品，精英可望同步受惠換機潮商機。

法人看好，精英今年不需再認列子公司賠償金，業外虧損壓力減少，加上本業獲利持穩，全年可望連 4 年維持獲利；精英日前也公告 7 月自結，單月純益達 684 萬元，每股純益 0.01 元，累計今年前 7 月純益約達 1684 萬元，每股純益 0.03 元。

另一方面，精英 2017 年配合環保政策、處分深圳廠房，業外仍有一筆人民幣 25 億元 (約新台幣 107 億元) 搬遷補償金待入帳，精英表示，補償金將依合約內容再行認列。