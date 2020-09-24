Fed 研究發行央行數位貨幣 直接對每位美國人存入數位美元 

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週三 (22 日) 對美國經濟仍處於新冠痛苦的深淵，此外，Fed 正在研究推央行數位貨幣 (CBDC) 的可行性。

2020 年 FOMC 票委之一的梅斯特稱，目前美國經濟復甦既不是全面性的也不是可持續的，對於某些人來說，極度寬鬆的貨幣政策和財政支持是必要的。

她表示，儘管就業市場有跡象顯示，失業人數繼續高速成長，近 3000 萬美國人失業或未充分就業，但國會在新一輪財政刺激仍沒有妥協的跡象。

Fed 研究央行數字貨幣 (CBDC)

Fed 正研究探討如何提供美國央行的全電子貨幣，正準備直接向每個美國人存入數位美元。

梅斯特在芝加哥支付研討會上發表演說，她表示，新冠大流行緊急支付的經驗提出了一個想法，這已在世界各地的央行中受到越來越多的關注，那就是央行數字貨幣 (CBDC)。

梅斯特稱，立法者建議，每個美國人在聯準會都有一個帳戶，可以將數位美元作為聯邦準備銀行債務存入該帳戶，該帳戶可用於緊急支付。

根據設計方式，Fed 可通過實名制的最終用戶數位錢包，加上央行提供的便利的轉賬和贖回服務，且無需商業銀行的參與。

梅斯特解釋，對此類工具的需求和使用方式需進一步思考，以便評估該數位貨幣在緊急情況下和一般情況下是否可以更快，更普遍地進行付款

梅斯特補充，這不表示 Fed 會決定採用這種貨幣，央行數位貨幣引發的與金融穩定性、市場結構、安全性、隱私和貨幣政策有關的問題皆須更好地了解。