比特幣突破12000美元 為今年9月之後首次

比特幣在連漲 6 天之後，美國時間週二 (20 日) 突破了 12000 美元，為近 1 個月多首度站上此一關卡。分析師認為，比特幣必須在此關卡上方至少維持一段時間，才能視為牛市重啟。

至台北時間週三 13:40，比特幣在美國主要交易所報 12250 美元附近，24 小時漲幅約 4%。其他加密貨幣並未同步上揚，大多僅在平盤附近波動或小跌。

主要加密貨幣價格 (圖表取自 Investing.com)

投資平台 eToro 分析師 Simon Peters 表示，比特幣價格近幾週穩定上漲，部分原因是 Square 斥資 5000 萬美元購買了比特幣的消息，但最新的動力，可能來自聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 近日針對央行發行數位貨幣的談話。

鮑爾週一表示，聯準會對發行央行數位貨幣仍未做出決策，他肯定數位貨幣存在優點，但也有明顯弱點，仍需更進一步研究評估。

Peters 指出，在投資者展望下一個牛市前，比特幣需要在 12000 美元上方保持相當長一段時間，然後投資者應把 14000 美元作為下一個目標。

Bitpanda 聯合創辦人兼執行長 Eric Demuth 認為，最近進入加密貨幣市場的機構參與者顯著增多，這些資金不再局限於傳統的金融市場。

比特幣上次站上 12000 美元是在 9 月份，但未能保持太久。9 月份是比特幣 3 月份以來表現最糟糕的一個月，下跌超過 8%。