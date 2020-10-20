美選辯論將祭麥克風靜音！川普陣營要求改主題、聚焦外交政策

美國總統川普和民主黨對手拜登預定周四 (22 日) 辯論，這是兩人第二場、也是選前最後一次面對面交鋒，為了避免先前的混亂局面出現，總統辯論委員會周一 (19 日) 通過麥克風靜音政策，儘管這勢必引發川普陣營不滿。

這場 90 分鐘的辯論會設定六大主題，每個主題 15 分鐘，一開始給雙方兩分鐘應答，之後再讓雙方辯論。依據新通過的規定，兩分鐘作答期間，非作答一方的麥克風將被關閉，讓作答者發言不受間斷。

之後開放雙方辯論的時候，不受麥克風靜音限制，但若打斷對方發言，發言多久就會占掉自己同等的發言時間。

川普陣營一直要求辯論委員會不要改變規則，拜登陣營則希望提升辯論會上的秩序。委員會在聲明中表示，雖然兩方陣營都對規則改變的程度不滿意，但認為這是達成平衡的正確決定。

川普競選團隊發言人 Bill Stepien 周一致函辯論委員會，表示「關麥」政策令人無法接受。

Stepien 也向委員會表示，這場辯論會對外交政策著墨太少，應該比照長久以來的慣例，把外交政策列為周四辯論會的焦點，「我們呼籲辯論委員會調整主題，回歸競選團隊已經同意的事情。」

根據委員會上周公布的內容，辯論會六大主題分別為對抗新冠肺炎 (COVID-19)、美國家庭、美國種族、氣候變遷、國家安全、領導力。

拜登競選團隊發言人 TJ Ducklo 駁斥川普團隊說法，表示委員會幾個月前就和雙方競選團隊敲定主題，川普只是害怕面對自己糟糕的防疫作為，如今抗議辯論主題，顯示川普關心辯論規則更甚於疫情。

外界預料，川普陣營將緊咬拜登次子杭特 (Hunter Biden) 為外國企業牽線獲利一事。紐約郵報 (New York Post) 日前爆料，杭特與烏克蘭和中國企業有複雜的關係，可能涉及貪腐交易。

第三場總統辯論將在田納西州納許維爾的貝爾蒙特大學 (Belmont University) 舉行，主持人為 NBC News 資深記者維爾克 (Kristen Welker)。