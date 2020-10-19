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鴻海秀電動車硬實力 內外資同聯手敲進3.7萬張

鴻海秀電動車硬實力 內外資同聯手敲進3.7萬張躍盤面亮點 。(鉅亨網資料照)
鴻海秀電動車硬實力 內外資同聯手敲進3.7萬張躍盤面亮點 。(鉅亨網資料照)

台股今 (19) 日在三大法人同步買超下大漲 157.97 點，攻上 12900 點關卡，內外資同步鎖定電子股加碼，合計買超 132.71 億元，其中權值股鴻海在內外資力挺下，獲買超 3.7 萬餘張，躍居盤面亮點。

三大法人包括外資與自營商反手轉買，其中外資終止連三賣，買超 127 億元，自營商與投信也同步加碼台股，分別買超 4.52 億元、0.6 億元。

鴻海靠電動車硬實力，獲得外資青睞喊買，今天獲外資買超 3.6 萬張高居買超個股之冠，鴻家軍群創同樣獲外資敲進，單日獲買超 2.5 萬張，彩晶、台積電也獲外資加碼各 1 萬餘張，永豐金獲買超 6709 張。

相較電子股獲外資青睞，能源、金控則遭調節，外資今天賣超前五大標的分別為：元大滬深 300 正 2(1.5 萬張)、聯合再生 (9982 張)、宏碁 (8414 張)、玉山金 (5982 張)、日月光 (5535 張)、元大金 (5408 張)、中信金 (4279 張)。

自營商主要鎖定 ETF 加碼，前五大買超標的分別為元大 S&P 原油正 2(4.5 萬張)、元大滬深 300 正 2(1.7 萬張)、鴻海 (3925 張)、元大未來關鍵科技 (2479 張)、元大 S&P 石油 (2269 張)。

賣超前五大標的分別為：元大台灣 50 反 1(5.2 萬張)、元大高股息 (8576 張)、富邦 VIX(3666 張)、富邦台灣加權反 1(1525 張)、國泰台灣加權反 1(1418 張)。

投信買超前五大分別為：元大高股息 (2120 張)、長榮 (2052 張)、日月光 (2029 張)、晶技 (1339 張)、鴻海 (992 張)；賣超前五大分別為：國產 (3967 張)、聯電 (3459 張)、友達 (2886 張)、榮成 (2113 張)、台肥 (1256 張)。

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