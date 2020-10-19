新GPU、宅經濟延續 微星、技嘉Q4不淡

品牌大廠微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 下半年受惠輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 新顯卡推出，加上宅經濟商機延續，主板需求維持高檔，法人看好，顯卡、主板需求維持強勢，微星、技嘉第 4 季營運可望持穩第 3 季高檔。

法人表示，輝達 RTX 3080 系列顯卡日前傳出部分災情，雖已逐步緩解，但需求仍大過供給，估供需吃緊狀況將延續至年底，超微新款 Radeon RX 6000 系列計畫在 10 月 28 日正式發表推出，可望為顯卡市場再添動能。

受惠輝達、超微新品推出，法人估微星、技嘉第 4 季顯卡出貨量將續揚，分別達 220、157 萬片，季增 7%、5%，而以全年觀察，微星顯卡出貨量可望年增逾 1 成、技嘉則有逾 5 成增長，年增 53%。

主板方面，同樣受惠宅經濟商機延續，第 4 季需求可望維持高檔，但由於 12 月將進入傳統淡季，因此法人估，微星、技嘉第 4 季主板出貨將季減約 4%，但全年仍將年增 16%、25%。

微星第 3 季營收達 407.55 億元，季增 15.33%、年增 24.2%，技嘉第 3 季營收則達 229.95 億元，季增 9.98%、年增 30.17%，雙雙創下歷史單季新高紀錄。