〈能源盤後〉疫情肆虐 需求前景堪憂 唯OPEC+力挺 原油小跌 本週收高

週五 (16 日) 交易，黃金期貨價格小跌，係因歐美新冠確診人數增加，凸顯市場對原油需求的擔憂，但本週原油期貨價格上升，部分係因 OPEC + 仍承諾減產。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moyagji 表示，「OPEC + 稱他們將領導石油市場邁向平衡，這話似乎已安撫了市場。」

在報導指出沙國和俄國重申對 OPEC + 減產協議的承諾後，本週原油價格找到支撐力。

Rystad Energy 的高級石油市場分析師 Paola Rodriguez-Masiu 認為，該承諾提振了大眾預期心理，相信「OPEC + 可能會採取進一步行動，來處理部分成員不合規的情況，或重新評估其 1 月起增產的計畫。如果這些期待落空，那麼在下週 OPEC + 會議過後，油價可能會再次處於危險之中。」

負責監督成員國減產協議遵循程度的 JMMC 會議預計下週一召開會議。OPEC+ 預計 11 月 30 日和 12 月 1 日召開正式會議。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 8 美分或近 0.2%，收每桶 40.88 美元，本週漲幅 0.7%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 23 美分或近 0.5%，收每桶 42.93 美元，本週漲幅 0.2%。

然而，Moya 警告，「利比亞重啟石油生產工作，可能會使供應端狀況更加複雜。」

與此同時，BDSwiss Group 投資研究主管 Marshall Gittler 報告提到，「歐洲施行防疫封鎖措施的地方越來越多，市場擔心這將會挫傷能源需求。數據顯示，歐洲旅行狀況目前僅恢復到疫情前 60% 的水準，且將要遭受新一波防疫封鎖的衝擊。」

美國 9 月份工業生產下降 0.6%，為 5 個月來第一次，令預期該數據穩定成長的經濟學家大感意外。

《Sevens Report》分析報告提到，美國預期將實施新的防疫封鎖措施，供應鏈緊縮的威脅也將倍數上升，但「仍不太可能施行更廣泛的封鎖措施。」

Rystad 分析師 Rodriguez-Masiu 提到 OPEC + 的會議時表示，「我們預期週一的會議會有一些強力的言論來彌補成員不合規的情況，大家想知道的是，這次會不會彌補動作落後的成員採取行動，或者這回仍舊停留在口頭上的打擊。」

週五，油價對貝克休斯的數據反應不大，該數據顯示，本週美國活躍的石油鑽井平台數量增加 12 個至 205 個，為連續第四週上升。

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