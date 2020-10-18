〈觀察〉歷經庫存去化 伺服器DRAM市況明年Q1反彈

在疫情帶動下，伺服器 DRAM 需求第二季起顯著升溫，價格也因此大漲，但在需求端面臨庫存調整下，第三季市況迅速反轉，價格轉跌，隨著需求端庫存去化至正常水位，伺服器業者第四季可望重啟 DRAM 採購動能，價格有機會在明年首季反彈。

在疫情帶動的居家辦公、虛擬教學與線上購物等需求推升下，第 2 季資料中心對 DRAM 需求強勁，伺服器 DRAM 價格甚至大漲 2 成，而在相繼完成備貨下，大廠重新檢視訂單，並開始調控庫存，導致伺服器 DRAM 需求動能轉疲，第三季價格也因此走跌。

不過，歷經一季的庫存調整後，業者大多看好，第四季伺服器 DRAM 需求將逐步回溫。南亞科 (2408-TW) 預期，第四季在庫存調整與新處理器推出後，伺服器業者將重啟 DRAM 採購動能。

SK 海力士也看好，第四季伺服器記憶體需求端存貨可望回到正常水位，並預估伺服器記憶體第四季價格持續走跌後，將於明年第一季反彈。

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 也指出，明年將是 5G 快速佈建的一年，對資料中心需求強勁，包括美國、中國資料中心大廠都在觀望，且摩拳擦掌中，盼價格下滑後，再出手備庫存。

雖然因上半年雲端應用客戶拉貨力道強勁，甚至因擔憂供應鏈中斷，而提前備貨，導致伺服器 DRAM 需求在第三季陷入修正，不過，隨著需求端庫存水位逐漸回穩，伺服器 DRAM 市況可望再度重回成長。