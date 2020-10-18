〈觀察〉台蛋品產值今年將攀峰 大成、卜蜂加大投資力道

卜蜂 (1215-TW) 今年以來擴大投資 8 億元建置雲林飼料新廠，並再獲經濟部審議通過其轉投資的瑞牧食品，加碼投資 3 億元進行擴充蛋品生產；大成 (1210-TW) 也大力投資台灣蛋品及肉品加工，投資規模逾 20 億元，顯示飼料業者尋找出海口，持續進一步投入飼養、蛋品的生產佈局。

2021 年台灣將承受美國豬肉開放進口的衝擊，突顯蛋品難以進口替代，且本地的養雞戶第二代、第三代經營者，面對現代化零售通路變遷及市場對於食安的強烈要求下，對於協同建立產銷體系及品牌觀念，正在成型中。

依市場統計數據顯示，2020 年全台雞蛋產值上看 232 億元，可望寫下歷史新高紀錄，預估較 2010 年成長 51％，平均每人每年要吃掉 353 顆蛋；此高幅度產值成長的意義，主要因食品、餐飲及烘焙需求等內需市場持續成長，對產業需求帶來支撐。

各業者不僅擴充飼料及蛋品洗選的前後兩端製程，也擴充中游蛋雞、種雞養殖規模；像卜蜂擬在台灣東部的花蓮興建種雞及蛋雞養雞場，即為卜蜂集團擴充市占規劃的一部分，但此投資計畫因地方團體反對而暫時喊停；不過轉投資生產蛋品的瑞牧食品加碼投資 3 億元在南台灣進行的兩座蛋雞場及洗選蛋生產線，產能則將在 2021 年開出。

卜蜂 2016 年投資兩大蛋雞場，首先整併牧大蛋品與菁山開發，之後與兩蛋品股東改組，共同成立瑞牧食品公司，產品以自有品牌行銷；卜蜂在肉品加工及蛋雞養殖事業也持續擴大，主要以符合現代家庭生活型態對「即食」的需求，事實上，卜蜂除對蛋雞場擴大投資規模外，也投入雛鴨育種、種豬培育，這些農畜牧業都對其飼料的去化具有助益。

卜蜂投資的雲林飼料新廠，是引進集團世界級最先進生產設備及飼料製造技術，興建一座新世代具人工智慧 (AI) 自動化飼料廠，建廠工程已陸續投產，全部完工後將擴大在台飼料的供應量，卜蜂規劃在擴大農畜牧業的經營，也顯示「一條龍」產銷擴大的企圖心。

大成在蛋品市場的布局從飼料、蛋雞養殖、洗選廠，再延伸至蛋品、液蛋，更推出自有品牌蛋品打入零售通路，以一條龍管理模式確保食安。目前大成旗下在嘉義有 3 個蛋廠，也有 3 個洗選場，目前大成也在彰化購地自建旗艦級的洗選蛋廠，引進國際最新的設備。

大成並結盟日本昭和產業的技術及資金，繼續投資超過 1 億元在彰化興建旗艦級的洗選蛋廠，同樣是擴大蛋品一條龍布局，預計加碼新投資後，產能可達全台市場需求 20%。