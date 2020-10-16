航空客運低迷衝擊民用業務 漢翔Q3首見虧損 前三季獲利年減8成

航太零組件大廠漢翔 (2634-TW) 今 (16) 日公布第三季財報，單季首見虧損，稅後純損 1128 萬元，每股虧損 0.01 元，差於去年同期獲利 5.89 億元，反映新冠肺炎疫情以來航空產業受創，進而衝擊漢翔的民用業務；累計前三季漢翔仍維持獲利，稅後純益 2.85 億元，年減 80.26%，每股純益 0.3 元。

漢翔第三季合併營收 48.6 億元，年減近 35%，營業毛利 2.8 億元，年減 74.21%，毛利率 5.75%，年減 8.77 個百分點，營業利益 3945 萬元，年減 94.5%，營業利益率 0.81%，年減 8.93 個百分點，而業外更認列 1.2 億元的匯損，導致單季首見虧損。

法人指出，受到疫情衝擊，目前全球客運業務約衰退 80%，航空客運收入驟減，不僅影響各航空公司財務體質，也造成新客機需求性遞延，尤其波音和空巴相繼有裁員計畫，對供應鏈下單展望轉趨保守，短期內漢翔民用業務展望不容樂觀。

所幸，漢翔目前軍用業務有高教機專案和 F-16V 升級專案，可穩定挹注業績，漢翔預計明年高教機開始交機，而 F-16V 升級專案目標將現有的 144 架 F16 戰機升級為 F-16V 型戰，有望於 2023 年如期完成，法人看好，軍用業務發展將從 2022 年進入高峰期，也成為支撐漢翔營運的重要動能。