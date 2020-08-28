F-16維修中心成立 漢翔：整體產業效益上看2000億元

國內航太科技龍頭漢翔 (2634-TW) 今 (28) 日舉行 F-16 維修中心成立典禮，漢翔總經理馬萬鈞指出，目前有 69 家廠商表達有意願、並有能力加入航太國家隊，將協助空軍解決 F-16 系統零件交期長、價格高、使用頻率高等問題，未來整體產業效益將上看 2000 億元。

漢翔 2019 年 12 月與洛克希德馬丁簽署策略聯盟合作協議書，共同促成台灣成為 F-16 戰機亞太維修中心，今天正式揭牌，蔡英文指出，維修中心成立後，將可釋出能量，優先由國內廠商籌建，未來 30 年的產值粗估約 795 億元，每年將可創造 600 多個就業機會，創造整體產業效益高達 2000 億元。

馬萬鈞表示，當前空軍既有的 140 多架 F-16 戰機，目前正由漢翔進行性能提升，將陸續升級為 F-16V 戰機，加上未來新購的 66 架 F-16V，空軍將擁有高達 200 多架，雖然空軍有保修能量，但漢翔也會提供相關維修能量以補足空軍的缺口，「並沒有要跟空軍搶單」。

立法院在審查購機特別預算條例時，就要求成立 F-16 亞洲維修中心的附帶決議，由政府與民間合作籌組 F-16 維修中心國家隊，大幅縮短零組件須送回美國原廠檢修期程，並維持高妥善率。因此，針對現階段維修中心工作重點，馬萬鈞說明，就是透過公私協力，協助空軍解決 F-16 系統零件交期長、價格高、使用頻率高等問題。

漢翔日前舉辦 F-16 維修中心主辦廠商招商，吸引約 110 家廠商參加，馬萬鈞指出，目前有 69 家廠商表達有意願且有能力參與，相當踴躍，後續將經過一系列評鑑及考核，公開遴選出優秀台廠加入航太產業國家隊，以達到「能量可自主，維修在地化」的目標。

蔡英文強調，這是發展國防產業的重要里程碑，台灣的國防自主能力、航太產業發展的技術，一定能夠更加升級，強化未來台灣在國際航太供應鏈的地位。