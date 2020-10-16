熱錢助攻 台股大戶、中實戶Q3激增 交易人數年增逾1倍

台股第 3 季在資金行情加持下，指數屢屢攻上新高，推升大戶與中實戶交易人數激增，其中單季交易金額超過 5 億元的大戶交易人數增加至 2369 人，年增 1.12 倍，成交金額在 1 到 5 億元的中實戶則突破 2 萬人，雙創近 8 年來新高。

證交所今 (16) 日公布集中市場第 3 季交易數據，受台股指數衝高激勵，吸引大戶、中實戶與散戶交易人數同步攀升。其中單季成交金額超過 5 億元的大戶交易人數 2369 人，較去年同期增加 1.12 倍。

至於單季成交金額 1 到 5 億元的中實戶，第 3 季人次突破 2 萬人，較去年同期大增 1.15 倍；而交易金額低於 1 億元的交易人數，則突破 300 萬人次，多達 3232827 人，較去年同期增加 45%。

根據證交所統計，台股自去年第 3 季站上波段新高後，帶動中實戶與散戶交易人數逐季攀升；以中實戶來說，去年第 4 季突破 1 萬人次後，交易人數就逐季增長。

成交 1 億元以內的散戶，去年第 3 季交易人數多達 223 萬人，隨著台股指數步步高升，交易人數攀升，今年第 1 季受疫情影響，台股交易量暴增，交易人數跳增至 283 萬，儘管第 2 季交易人數略為下滑，但仍多達 279 萬人次，第 3 季更一舉衝破 300 萬人次。

另外，隨著股市波動加劇、股市交投熱絡，投資人當沖比重也逐漸攀升，第 3 季當沖成交值占比突破 3 成至 33.87%，平均每天約有 8 萬多戶進行當沖交易。