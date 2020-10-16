〈美股早盤〉零售銷售遠優預期 道瓊早盤漲逾150點 波音飆逾5%

受 9 月零售銷售數據遠優預期提振，美股週五 (16 日) 結束連續三天跌勢，道瓊工業指數漲逾 150 點或 0.5%，那斯達克指數和標普 500 指數分別漲 0.4%，費半漲 0.44%。

個股消息面，歐洲最高航空監管機構表示，波音 (BA-US) 有望於今年底前於歐洲復航，激勵波音開盤飆逾 5%。

另外，輝瑞 (PFE-US) 德國生技公司 BioNTech SE 表示，有望在本月和下月第三週取得關鍵數據後，向美國食品及藥物管理局 (FDA) 呈交緊急使用授權 (EUA) 申請。兩者開盤後分別漲近 1.5% 和 2.6%

經濟數據部分，美國 9 月零售銷售連續第五個月上升，且以近三個月以來最快增速成長，在汽車及服飾銷售帶動下，9 月零售銷售月增率達到 1.9%，遠優於市場預期和前值，顯示消費復甦力道仍在持續。

不過，另一項數據就沒那麼樂觀，美國工業產出在 9 月終止連續漲勢，月減 0.6%，其中以公用事業產出跌幅最大，來到 - 5.6%，作為最大組成項目，製造業產出也下滑 9%。

截至台北時間週五 (16 日)21 時許：

道瓊指數上漲 157 點或 0.50%，暫報 28655.23 點

那斯達克上漲 47.40 點或 0.40%，暫報 11761.27 點

標普 500 指數上漲 13.96 點或 0.40%，暫報 3497.30 點

費半上漲 10.52 點 0.44%，暫報 2421.65 點

台積電 ADR 下跌 0.08% 至每股 88.08 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.741%

紐約輕原油下跌 1.22% 至每桶 40.46 美元

布蘭特原油下跌 1.34% 至每桶 42.58 美元

黃金上漲 0.10% 至每盎司 1910.80 美元

美元指數下跌 0.18% 至 93.69 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 1.42％，至 37.07 美元；BioNTech SE(BNTX-US) 上漲 2.63％，至 92.76 美元。

輝瑞週五 (16 日) 表示，預計最快能在 11 月下旬，就潛在疫苗向美國食品和藥物管理局 (FDA) 申請緊急使用授權 (EUA)。該疫苗由輝瑞及德國生技公司 BioNTech 共同開發。

輝瑞表示，根據目前的試驗及投藥進度，希望能在本月獲得疫苗有效性的相關數據，接著在 11 月的第三個星期取得藥物安全性數據，同時準備向當局呈交確保藥物品質和量產能力的相關數據。

波音 (BA-US) 早盤上漲 5.07％，至 172.56 美元。

歐盟航空安全局 (EASA) 表示，波音對 737 Max 作出改善後已達安全要求，有望在今年底前重啟歐洲航程，但仍需兩年時間準備。EASA 執行主任 Patrick Ky 表示，正在進行最後的文檔審查，預計將於下月發布適航審查結果。

福特汽車 (F-US) 早盤上漲 0.66％，至 7.62 美元。

福特週四 (15 日) 公布第三季中國銷售業績，報告顯示，中國市場汽車銷量達 164,352 輛，季增 3.6%，年增 25.4%，創下近 4 年最高增幅。

每日關鍵經濟數據：

美國 9 月零售銷售年增率報 5.4%，前值 2.6%

美國 9 月零售銷售月增率報 1.9%，預期 0.7%，前值 0.6%

美國 9 月工業產出月增率報 - 0.6，預期 0.6%，前值 0.4%

台北時間晚間 22:00 將公布美國 10 月密大消費者信心初值，預期 80.0，前值 80.4

紅線：美國零售銷售年增率；綠線：美國核心零售銷售年增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

加拿大皇家銀行財富管理部門 (RBC Wealth Management) 總經理 George Gero 表示，鑑於全球疫情持續升溫，對封鎖措施強化的擔憂讓投資人處於觀望狀態，部分投資人因歐洲疫情再啟、疫苗進度以及英國脫歐等問題，選擇轉向現金。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略主管 Jane Foley 表示：「9 月零售銷售數據確實強勁，不過從某種意義上來看，這可能是該項數據最後一次維持強勁。」她認為，考慮到勞動力市場疲軟以及紓困方案協商卡關，未來幾個月的消費者支出可能因此放緩。