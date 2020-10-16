IMF總裁堅信美紓困案不會流產 有助降低全球不確定性

國際貨幣基金 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 週四 (15 日) 表示，她認為美國「毫無疑問地」將實施一項新的刺激計畫，這將有助於減少目前全球經濟的不確定性。

Georgieva 接受 CNBC 訪問時表示，每當美國推出一系列刺激計畫，都會為經濟帶來迫切需要的正向影響，如果能早日實施，將在「一定程度上提高確定性，這正是我們在危機中需要的。」

Georgieva 提到，聯準會 (Fed) 的貨幣政策以及美國的財政政策是管理美國經濟的「兩個槓桿」，能結合使用最好。「我們必須了解，在疫情爆發時，美國第一波的行動非常有效地止住了經濟崩盤，我們非常希望財政槓桿也將落實。」

Georgieva 補充說：「目前還有應對這波危機的紓困方法，但相對應需要足夠的財政空間，可以慶幸的是，美國擁有這樣的財政空間。」她表示，不只接下來幾個月需要紓困方案，未來依然需要，因此她認為美國勢必會推行刺激，現在等著看何時能推出。

今年 3 月疫情爆發期間，聯準會將基準利率降至接近零，並啟動 7,000 億美元的量化寬鬆計劃以支持美國經濟，隨後美國政府推出 2 兆美元的 CARES 法案。不過新一輪紓困方案談判持續卡關，近日更傳出在 11 月總統大選之前都不會有新紓困案的影子。

共和黨與民主黨對紓困規模遲遲無法達成共識。週四早些時候，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 向 CNBC 表示，儘管他和川普致力於達成協議，但「政治面」可能構成阻礙，民主黨仍然希望達成「全有或全無」的 2.2 兆美元紓困計畫協議。