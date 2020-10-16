歐洲9月新車銷量年增1.1% 今年以來首度成長

根據歐洲汽車製造協會 (ACEA) 在週五 (16 日) 公布的數據顯示，歐洲 9 月新車註冊量出現今年以來的首度增長，表明在部分歐洲市場中的汽車部門已經有所復甦。

數據顯示，在今年 9 月份，包含歐盟、英國和歐洲自由貿易協會 (EFTA) 成員國在內的新車註冊量較去年同期增長了 1.1%，至 130 萬輛。

不過，歐洲主要 5 個最大市場出現了不一致的情況，數據顯示，西班牙、英國和法國新車數量依舊下滑，而義大利和德國的新車註冊數量則呈現上升。

從品牌方面來看，福斯汽車和雷諾汽車在 9 月份的銷售額分別增長了 14.1% 和 8.1%，而寶獅雪鐵龍集團 (PSA) 的銷售額則下跌了 14.1%。BMW 在 9 月份的銷量則下跌了 11.9%，戴姆勒的銷量則下跌了 7.7%。

由於受到新冠肺炎疫情的影響，許多汽車製造商被迫關閉，在今年的前九個月中，整體歐洲汽車銷售額下跌了 29.3%。

英國汽車製造商及貿易商協會 (SMMT) 在先前指出，對於汽車業及員工而言，仍面臨嚴峻的考驗，對所有公司來說，復甦都是困難的，汽車業在面對疫情的同時，也面臨著巨大的技術變革、業務不確定性以及貿易條件根本上的變化。

SMMT 呼籲政府通過針對整體產業的支援方案來解決相關問題，協助推動需求並緩解現金流。可能採取的措施包括不受限制地的緊急資金、削減增值稅以及提高消費者信心等政策。SMMT 表示，這些措施「將加速市場和製造業的可持續重啟，這是復甦階段的先決條件」。