受疫情衝擊 南韓9月失業率升至3.6%

根據南韓統計局在週五 (16 日) 公布的數據顯示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對南韓就業市場帶來衝擊，9 月份南韓失業率升至 3.6%，創金融危機以來最大增幅。

數據顯示，南韓 9 月份失業率年增 0.5 個百分點，至 3.6%，創下 2009 年金融危機以來最大增幅，約有 39.2 萬人失去工作，就業人數則下降至 2701 萬人，連續第七個月下跌。

在 9 月份，南韓失業總人數達到了 100 萬人，較去年同期增加了 11.6 萬人。15 到 29 歲之間的年輕人的失業情況最為嚴重，在 9 月份達到 8.9%，較去年同期上升了 1.6 個百分點。在增加的失業人數中，則以 40 歲以上為最大宗。

從產業來看，住宿和餐飲服務部門在 9 月份有 22.5 萬人失業，批發和零售部門則有 20.7 萬人失業。相比之下，社會福利部門增加了 13.5 萬人就業，建築業則增加了 5.5 萬人。

數據也中顯示，從事經濟活動的人數減少了 27.6 萬人，至 2801 萬人，而沒有從事經濟活動的人數增加了 53.2 萬人，至 1681 萬人。

南韓財政部在一份聲明中表示，對年輕人的失業率上升感到擔憂，但是預期就業市場將在十月份出現復甦。不過，考慮到延遲性影響，市場預期疫情將在今年下半年對當地就業市場產生全面性影響。

據南韓企業聯合會 (FKI) 在先前一項針對 50 家中小企業進行的調查顯示，有 34% 的受訪企業認為，如果當前的疫情危機持續存在，他們將無法持續營運下去。此外，有 12% 的受訪企業表示，他們只能再撐 6 個月左右。