南韓央行：疫情衝擊下 今年恐有逾兩成企業無法償還債務

南韓央行在週四 (24 日) 表示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，南韓每 10 家上市公司中，就有超過 2 家公司在今年無法依靠公司收益來償還債務。

南韓央行估計，今年有 21.4% 的上市公司的利息覆蓋率將低於 1。利息覆蓋率是將公司的營業利益除以利息費用來計算的，小於 1 表示公司的營業利益無法支付利息費用。

報告中也指出，獲利邊緣公司 (marginal company) 的比例高達 14.8%，創下 2010 年有紀錄以來的新高。

南韓央行指出，前景展望低迷的主因是疫情帶來的嚴重衝擊，使得企業財務狀況惡化。該行也估計，今年六月份企業的平均營收很可能下跌 10.5%。

央行表示，向獲利邊緣公司提供的貸款金額可能達到 175.6 兆韓元 (合 1500 億美元)，建議金融企業應逐步加強對企業貸款的風險管理。

在新冠肺炎疫情爆發後，國內需求和出口受到嚴重衝擊，並對南韓企業帶來虧損。據南韓企業聯合會 (FKI) 在先前一項針對 50 家中小企業進行的調查顯示，有 34% 的受訪企業認為，如果當前的疫情危機持續存在，他們將無法持續營運下去。此外，有 12% 的受訪企業表示，他們只能再撐 6 個月左右。

另一方面，有 42% 的受訪企業認為，因疫情所造成的南韓經濟危機將持續一年，另有 30% 的受訪企業認為經濟危機將持續兩年之久。調查結果也顯示，將近 60% 的受訪企業對政府的支持政策不滿意，只有 10% 的表示滿意。