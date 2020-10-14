經濟前景不確定性仍高 南韓央行維持利率在0.5%不變

南韓央行在週三 (14 日) 宣布維持基準利率不變，並表示南韓經濟可能會在出口帶動下逐步復甦，但圍繞經濟前景的不確定性仍高。該行也預估，2020 年全年經濟將創下 20 年來最嚴重的萎縮。

南行央行將 7 天期附買回利率維持在 0.5% 的歷史低位不變，符合市場預期。受到疫情的影響，今年迄今為止，南行央行已經降息了 75 個基點，並擴大了購債規模，以幫助經濟抵禦疫情所帶來的衝擊。

隨著主要貿易夥伴防疫封鎖有所緩解且商業活動逐步復甦，南韓 9 月份出口反彈，是 7 個月以來首見，晶片和汽車出口有所增加。

南韓證券商 Hana Financial Investment 經濟學家 Chun Kyu-yeon 表示：「由於對晶片、電腦和汽車的需求增加，9 月份出口出現反彈，但是這樣的增幅可能無法持續，因中秋節前可能產生提早出貨 (front loading) 效應。」

在新冠肺炎疫情爆發後，國內需求和出口受到嚴重衝擊，並對南韓企業帶來虧損。據南韓企業聯合會 (FKI) 在先前一項針對 50 家中小企業進行的調查顯示，有 34% 的受訪企業認為，如果當前的疫情危機持續存在，他們將無法持續營運下去。此外，有 12% 的受訪企業表示，他們只能再撐 6 個月左右。

另一方面，有 42% 的受訪企業認為，因疫情所造成的南韓經濟危機將持續一年，另有 30% 的受訪企業認為經濟危機將持續兩年之久。

南韓央行也預計，2020 年全年經濟將萎縮 1.3%，創下 20 年來最大的跌幅。