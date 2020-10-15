〈台積電法說〉台積電ADR開低走高逆勢抗跌 帶動台指期夜盤跌幅收斂

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開法說，第三季純益與 EPS 續寫新高，第四季與全年展望都報喜，全年營收估成長 3 成，優產業平均，ADR 早盤開低走高，相較美股重挫逾 200 點，表現逆勢抗跌，盤中回神翻紅漲逾 0.4%，也帶動台指期夜盤跌幅縮減，跌點由 80 點收斂至約 30 點。

台積電第三季獲利表現優於外資預期，第四季財測則符合預期，外資預估，台積電明年資本支出將持續成長，介於 160 至 195 億美元間，不過，也有外資認為，半導體庫存調整仍是隱憂，估台積電明年營收成長幅度將趨緩，年增不到雙位數，但長期營運成長仍可期。

台積電第三季毛利率攀升至 53.4%，營益率達 42.1%，均優於財測，稅後純益 1373.1 億元，季增 13.6%，年增 35.9%，每股純益 5.3 元，純益與 EPS 續寫新高；前三季稅後純益 3751.19 億元，年增 63.6%，每股純益 14.47 元。

台積電表示，第四季手機與車用電子需求將成長，估單季營收 124-127 億美元，季增 2.1-4.6%，續寫第三季寫下的營收新猷，毛利率 51.5-53.5%，營益率估 40.5-42.5%，續站穩高檔，但略較第三季下滑。

台積電也再度上調今年產業與公司展望，估今年半導體產業 (不含記憶體) 將成長 4-6%，晶圓代工產值成長近 20%，台積電今年美元營收則將成長 30%，全年資本支出約 170 億美元，貼近上季預估的上緣。

對於客戶庫存高於季節性水位，台積電對此不太擔憂，總裁魏哲家表示，雖然客戶高於季節性的庫存水位，估將維持一段時間，但 5G、高效運算等應用長期趨勢不變，有信心明年、2022 年需求會跟上。

先進製程方面，台積電估今年 5 奈米營收占比為 8%，明年營收貢獻將接近、或超過 20%，而基於 3DIC 技術平台的先進封裝測試等營收，未來幾年成長幅度將稍優於公司平均。