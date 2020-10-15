〈台積電法說〉Q3 EPS 5.3元續寫歷史新高 前三季每股賺14.47元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開法說，並公布第三季財報，毛利率攀升至 53.4%，營益率達 42.1%，均優於財測，稅後純益 1373.1 億元，季增 13.6%，年增 35.9%，每股純益 5.3 元，純益與 EPS 續寫新高；前三季稅後純益 3751.19 億元，年增 63.6%，每股純益 14.47 元。

台積電第三季營收達 121.4 億美元，季增 16.9%，年增 29.2%，新台幣營收約 3564.3 億元，季增 14.7%，年增 21.6%，毛利率 53.4%，季增 0.4 個百分點，年增 5.8 個百分點，優於財測預期的 50-52%，營益率 42.1%，季減 0.1 個百分點，年增 5.3 個百分點，也優於財測預期的 39-41%；稅後純益 1373.1 億元，季增 13.6%，年增 35.9%，每股純益 5.3 元。

台積電前三季營收達新台幣 9777.22 億元，年增 29.9%，毛利率 52.8%，年增 8.5 個百分點，營益率 41.9%，年增 8.9 個百分點；稅後純益 3751.19 億元，年增 63.6%，每股純益 14.47 元。

以製程來分，台積電第三季 5 奈米製程出貨占晶圓銷售金額 8%；7 奈米及 16 奈米製程占比分別為 35% 與 18%。總體而言，先進製程 (包含 16 奈米及更先進製程) 營收達到全季晶圓銷售金額的 61%。

從各大平台應用來看，台積電第三季成長動能主要來自高效運算、物聯網，營收分別大增 25%、24%，智慧型手機平台也成長 12%，車用電子、消費性電子則是衰退超過 23%。