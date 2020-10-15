〈智慧能源週〉台達電：儲能關鍵技術涵蓋四大面向

用電大戶條款明年正式上路，對此，電源大廠台達電 (2308-TW) 基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中今 (15) 日表示，儲能關鍵技術可以從能源調控、能源管理、電力轉換與電池管理四大面向，探討從電池芯、電池系統、儲能系統整合到可以斜槓思考的控能應用。

台達電在 2020 台灣國際智慧能源週期間，舉辦「台達智慧能源競爭力論壇」，在用電大戶條款政策起跑前，盤點儲能應用與關鍵技術與大型電力設備安全性驗證之外，更搭配企業在邁向綠能時的財務面思考、穩健落實綠能轉型。

張建中表示，藉由長期參與觀察國際間的綠能轉型，分別透過線上與實體活動與市場溝通，也了解台灣企業在落實用電大戶管理政策上的疑慮與問題。

張建中強調，在綠能發展中，儲能系統能有效協助能源調控應用，透過調度與調節解決電網問題，提升可靠度與能源使用效率，並舒緩供電端的壓力，在用電端更有支援電網應用、優化電費支出、最佳化再生能源發電效益、輔助廠區用電等斜槓優勢。

以台達電為例，內部設有「電池品質工程實驗室」，可進行電池系統的認證以及持續性與信賴性測試；透過資料庫的建立與模擬預測工具，依據使用模式進行電池壽命預測與試算，以達到最佳化系統配置。

台達電近期先後完成台電的金門夏興電廠儲能系統，以及彰師大百萬瓦級儲能示範系統，除了供應能源基礎設施所需的硬體設備，也提供儲能系統投資效益評估、客製化方案規劃、出廠前測試、施工建置到教育訓練等，搭配自行開發的能源管理系統，提供一站式解決方案。