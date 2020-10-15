〈遠雄港法說〉疫苗冷鏈需求強 建全台最先進冷鏈倉 疫苗、政府單位上門洽詢

遠雄港 (5607-TW) 今 (15) 日召開法說會，看好今、明年獲利有望大幅成長，董事長葉鈞耀說明，遠雄港共有三大擴建案，將陸續在 2022 年挹注營收成長，其中值得注意的是，遠雄港 7 月就開始興建冷鏈倉，同樣也將在 2022 年完工，將是全台最先進的冷鏈倉，據悉包含疫苗商與政府單位，都積極找上門，隨著全球新冠疫苗開發陸續有成果，遠雄港將成另類受惠廠。

葉鈞耀指出，遠雄港有三大建案，包括興建加值園區二期、貨運站二期以及興建冷鏈倉，將於 2021 年底、2022 年陸續完工，將陸續在 2022 年起挹注營收成長。

遠雄港 7 月起興建冷鏈倉，樓地板面積約 29400 坪，預計 2022 年 3 月完工，葉鈞耀說明，桃園機場目前缺乏冷鏈倉 完工後將可滿足未來客戶冷凍冷藏的需求，且是台灣最先進的冷鏈倉。

隨著新冠疫苗已陸續開發出來，冷鏈保存成為焦點，遠雄港透露，不只疫苗業需求迫切，交通部、桃機等政府單位也都陸續找上門，討論疫苗到港後的倉儲問題。

但由於疫苗保存必須維持在零下 70 度 C，對倉儲管理而言，是很大的考驗，為此遠雄港也出國考察，並尋找多家國內外冷凍、自動化倉儲設備商討論解決方案。

除冷鏈倉外，葉鈞耀指出，去年 6 月開始興建加值園區二期 CDEF 棟，共 56900 坪，預計 2022 年 3 月先有 2 棟完工，9 月底再完工 2 棟，除了目前已進駐 AB 棟的 34 家廠商有擴廠計畫，還有潛在 10 家國內外大廠可能進駐，明年就會開始進行相關招租，完工後不用半年就會滿租。

葉鈞耀透露，由於太多廠商都拿到訂單，趕著設置生產線，而購買土地蓋廠房至少需要 5-6 年，甚至有廠商要求一口氣直接租下 50000 坪，目前看到進駐需求相當大。

另一方面，遠雄港去年 12 月已開始興建貨運站二期 ，樓地板面積約 14500 坪，以滿足網購和跨境電商蓬勃發展需求，預計 2021 年底完工，屆時可提供貨物於倉儲區域內進行拆理儲存、通關、分撥、整倂和理貨專屬作業空間，葉鈞耀看好，投入營運後將帶動台灣物流產業升級，讓遠雄港成為國際發貨平台。