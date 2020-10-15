區塊鏈崛起 未來10年內可挹注全球GDP 1.76兆美元

隨著區塊鏈技術崛起，對全球 GDP 的影響也日與俱增，根據資誠聯合會計師事務所發布最新報告指出，預估在未來 10 年內，區塊鏈技術可望替全球 GDP 增加 1.76 兆美元。

資誠聯合會計師事務今 (15) 日發布《區塊鏈對全球經濟影響報告評估當前使用區塊鏈技術的方式》，報告指出，以各別國家來說，區塊鏈在中國大陸與美國的潛在淨收益最高，分別為 4400 億美元、4070 億美元，接著依序是德國 (950 億美元)、日本 (720 億美元)、英國 (720 億美元) 、印度 (620 億美元) 和法國 (590 億美元)。

在區塊鏈的關鍵應用領域中，經濟潛力最大者為「追蹤產品和服務」(9620 億美元)，其次是支付和金融服務 (4,330 億美元)、身份管理 (2,240 億美元)、應用於合約和解決爭議 (730 億美元)、強化客戶關係 (540 億美元)。

報告指出，以各產業來說，受益最大的是政府部門、教育及醫療健康業。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長郭柏如表示，長期以來，區塊鏈技術一直與加密貨幣有密切關聯，例如比特幣，但區塊鏈能提供的更多，特別是在公私部門如何保護、共享和使用數據方面。

郭柏如指出，在新冠肺炎疫情大爆發期間，許多企業努力因應疫情帶來的衝擊，但也同時衍生出許多破壞性的新科技對個人和社會帶來深遠影響，從報告內容來看，區塊鏈可以提高企業及社會的信任、透明度和效率，協助企業重新思考營運面向和重新設計營運架構。