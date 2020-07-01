精誠攜美區塊鏈公司 搶攻證券型代幣商機

國內資訊服務龍頭精誠資訊 (6214-TW) 今 (1) 日宣布，與美國區塊鏈金融服務新創公司 Aegis Custody 簽署合作意向書，將結合雙方優勢與資源，共同透過區塊鏈技術，協助傳統券商透過區塊鏈發行資產，成為證券型代幣 (STO) 自營商，在台建構 STO 自營生態，以活絡國內金融交易市場。

精誠與 Aegis Custody 將結合各自優勢與資源，為企業打造數位通證發行、保管、交易、融資等一站式服務平台，協助傳統券商成為證券型代幣 (STO) 自營商。

精誠指出，證券型代幣 STO 發行是運用區塊鏈技術，將股票、債券等傳統金融商品資產，以虛擬代幣的型式證券化，可讓交易更公開透明、成本更低，還有機會吸引國際資金、提高全球資本流動性，且能 24 小時全天候交易，是未來財富管理新趨勢。台灣仍在起步階段，但國外已有實際應用於房地產及酒店投資、遊戲產業收入分潤的成功案例。

精誠表示，Aegis Custody 計劃今年擁有美國與香港兩地信託牌照，致力以區塊鏈技術開發相關虛擬貨幣電子錢包，未來可望在 STO 市場推廣應用，且其所發行的錢包，具備多重簽章設計的數位資產保管轉移流程等專業技術，有助降低證券商與 STO 自營商加入 STO 市場的成本，進一步活絡台灣金融市場。

Aegis Custody 執行長魏巧杰表示，透過區塊鏈技術中智能合約的編程，將證券通證化無限拆分，降低投資金額門檻，也同步完整資產資訊，而證券通證化的利息、分紅等內容，也能編入智能合約中並自動執行，具備 T+0 同步完成清算等傳統證券沒有的優勢，規模較小的企業及新創公司，也能透過 STO 募資，快速對接資金，藉此提升新創公司知名度。

精誠透過自主研發的 AI 人工智慧解決方案，結合紮實金融產業知識與服務經驗，提供金融企業客戶創新 AI 情境應用，而攜手 Aegis Custody 成為台灣 STO 技術服務提供商後，盼未來能實現主管機關認可的 STO 交易所，活絡台灣金融交易市場，共同建構台灣區塊鏈金融基地。