金融業首創！國泰金推電動車車聯網區塊鏈平台

5G 與人工智慧物聯網世代的來臨，為電動車帶來多元的應用場景，全球企業也爭先展開前瞻性車聯網佈局。國泰金控 (2882-TW) 數位數據暨科技發展中心 (數數發中心) 今 (4) 日宣布，領先業界推出「電動車車聯網區塊鏈金融平台」，透過區塊鏈將數據加密存證上鏈，並結合國泰產險、國泰世華銀行業務場景，規劃未來將提供車主快速融資申貸、保險理賠及商品智能推薦等金融服務，正式服務預計年底上線。

金融業近年來紛紛挹注資源至區塊鏈，但能同時做到技術自有、業務落地且提供真實有感的科技金融服務，一直是業界難以達成的目標。國泰金控數數發中心 2018 年成立的區塊鏈小組專注於底層架構研究與開發，不僅具備自行拆解與建鏈的能力，更以技術落地為前提推出金融業首創的「電動車車聯網區塊鏈金融平台」。

國泰金指出，該平台未來會在車主許可下獲取電動車行車數據，包括：開車時間、時段、時速、里程數、煞車等駕駛行為，再將這些數據「加密存證」並即時傳送到區塊鏈。由於區塊鏈具有不可篡改的特性，國泰可將鏈上真實可靠的車主行車資訊，串連國泰產險、國泰世華銀行的保險與金融業務，為車主提供更即時與便捷的融資申貸、保險理賠、個人化商品推薦等服務，大幅優化企業內部作業流程並提升客戶體驗。

舉例來說，未來當車主以車體履歷申請融資時，國泰世華銀行可透過區塊鏈獲取車主行車資訊與維修紀錄，減少一來一往溝通時間，加快核貸速度。國泰產險也可針對車主的行車習慣或駕駛行為，評估規劃發送行車安全提醒簡訊或是推薦合適的個人化保險商品；同時也正在研究當車主發生交通事故時，運用區塊鏈資料不可竄改的特性，優化理賠審核流程。

國泰金控數數發中心數位架構發展部協理張維仁表示，「電動車車聯網區塊鏈金融平台」採用具備快速擴充、靈活部署、安全性高等特性的「超級帳本（Hyperledger Fabric）」開發框架，由於 Hyperledger Fabric 的框架並非公有鏈，技術門檻更高，顯示數數發中心已具備業界罕見、快速自行探勘與建鏈的能力，未來將持續協助集團與子公司開發創新商業模式與服務，推動集團數位轉型。

此外，Hyperledger Fabric 為許可制區塊鏈架構（Permissioned Blockchain Infrastructure），可指定特定節點參與及共同維護運作，重視資料保護，能有效率地進行共識演算，增加企業內部應用度與可信度，適合台灣金融業落地應用。

「電動車車聯網區塊鏈金融平台」由國泰數數發中心、電動車充電站服務平台宅電（ChargeSmith）與區塊鏈新創團隊 BSOS 共同合作，目前正進行概念性驗證（PoC），正式服務預計年底陸續上線。國泰金控表示，除了「電動車車聯網區塊鏈金融平台」，目前國泰產險與數數發中心也正緊鑼密鼓透過技術架構重整中後台，很快就會推出全新一波的科技金融應用。