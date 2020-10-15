【群益投顧】台積電法說前陷觀望 大盤量縮蹲低整理

一、盤勢分析

由於新冠肺炎疫苗難產，加上美國財長表示總統大選前新一輪刺激方案達成協議可能性很低，週三美股開高走低，四大指數全面收黑，道瓊工業下跌 0.58%、S&P 500 收低 0.66%、那斯達克下挫 0.8%、費城半導體收跌 0.53%；歐股方面，第二波疫情增溫，多國實施新封鎖令，泛歐 Stoxx 600 小跌 0.09%，三大主要市場僅德國小漲 0.07%，法國小跌 0.12%、英國收低 0.58%。今早亞洲除陸股外普遍開低，台股以下跌 29 點開出，終場以下跌 91.49 點或 0.71% 收盤，收在 12827.82 點，成交金額為 1789.74 億元。盤面結構，類股跌多漲少，電子權王連兩天回檔拖累類股走弱，金融也震盪走低，雙雙壓抑大盤回檔，傳產僅電機維持漲勢，表現一枝獨秀，玻璃陶瓷、百貨的跌幅相對較大。

二、盤勢預估

各國疫情普遍升溫但疫苗研發卻頻傳利空，美國新一輪紓困案持續難產，國際股市走勢轉趨震盪。台股小幅開低走低持續在盤下震盪，終場以下影線黑 K 下跌 91 點作收，成交量縮至 1800 億元以下，呈現量縮下跌走勢，指數收盤跌破 3 日均線，但 3 日、12 日均線排列尚未翻空，短線暫時先以整理格局視之，但個股操作建議應確實參考短線技術面進行汰弱留強因應。

5G 加速建設以及 AI 人工智慧推動資料中心等應用帶動，ABF 載板出貨暢旺，上半年營運漸入佳境，下半年進入傳統旺季，加上蘋果 iPhone 新機上市，相關 IC 較去年增加，推升 BT 載板出貨走揚，市場預期供不應求狀況將延續至 2022～2023 年，相關 IC 載板業者營運可望持續成長。

全球新一波疫情升溫，筆電拉貨動能可望延續到明年上半年，加上手機大廠新機上市，電源管理 IC 及 MOSFET 需求熱度有增無減，但大陸中芯遭美國施以禁令，使得原本就供需吃緊的 8 吋晶圓代工產能進一步受限，MOSFET 供給將更加短缺，部分業者已通知客戶第 4 季漲價獲得同意。

今年第 2 季歐美重啟經濟的報復性需求帶動，航空貨運創下歷史新高行情，第 3 季延燒至海運市場，貨櫃航運美國線運價創新高，第 4 季傳統旺季加上擔憂二次疫情的提前補貨效應，海運市況仍不看淡，而空運則因電子新品延後上市，需求延至第 4 季才爆發，貨攬業下半年營運將呈現季季高走勢。

三、強勢股

電子：

健鼎 (3044)、祥碩 (5269)、緯穎 (6669)、智邦 (2345)、英業達 (2356)

非電：

長榮 (2603)、亞德客 (1590)、上銀 (2049)、佳格 (1227)、台化 (1326)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據