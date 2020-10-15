〈能源盤後〉OPEC+再承諾減產 提振市場信心 原油漲逾2%

週三 (14 日) 交易，原油期貨價格連 2 日上漲，係因沙烏地阿拉伯和俄國據報稱召開了電話會議，重申 OPEC + 遵守減產協議的承諾。

然而，IEA 一份報告強調，市場擔心全球新冠病例增加，恐挫傷原油需求、縮限價格漲幅。



Schneider Electric 大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，OPEC+「似乎仍然致力於減產。俄國和沙國在近期聲明中都重申了這項承諾，OPEC + 預計會大致上維持這創紀錄的減產規模進入 2021 年。即使 OPEC + 內相較小的成員之間的合作較弱，且利比亞產量可望增加。」他補充道，利比亞仍是 OPEC 成員，但不受 OPEC + 協議的約束。

沙國官媒報導，王儲 (Mohammed bin Salman) 和俄國總統普丁 (Vladimir Putin 下午週二透過電話交談，「雙方認同全體產油國持續合作減產從而使生產者和消費者均受益的重要性。」

先前，《華爾街日報》 10 月 8 日報導，沙特阿拉伯正考慮將 OPEC + 明年年初提高石油產量的計劃推遲到第一季度末。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 84 美分或近 2.1%，收每桶 41.04 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 87 美分或近 2.1%，收每桶 43.32 美元。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 認為，「OPEC + 成員可能採取觀望態度，不會立刻追求新政策，因為市場看起來處於平衡，他們會很謹慎不要弄亂了近期甫達成的脆弱復甦。」

「OPEC + 已經表態願意在必要時介入使市場重新平衡，但他們不想過早冒險，讓這平衡往任何一個方向傾斜。」

負責監督成員國減產協議遵循程度的 JMMC 會議預計下週一召開會議。

IEA 報告

Axi 全球市場策略師 Stephen Innes 報告指出，週二中國原油進口量大增的消息提振了原油，但隨著市場聚焦新冠病例增加的消息，原油漲勢能以延續，且石油庫存增加也是短期內令價格承壓的原因，因這會阻止大型石油交易者在庫存報告公布前建立積極的多頭倉位。

IEA 報告指出供應萎縮的前景，第四季估計供應下降 400 萬桶 / 日，但也警告供應係自創紀錄的庫存水準下降，且隨著已開發國家新冠疫情日漸加劇，最終推行封鎖防疫措施，供應步伐還會再更蹣跚。

「確診人數增加當然會令人質疑這場經濟復甦的穩健性，也開始懷疑石油需求成長的前景。」IEA 說。

IEA 週二公布《世界能源前景》年度報告，指出全球能源需求預計在 2023 年初重返新冠危機爆發前的水準，但前提是新冠病毒在 2021 年獲得控制，且當年全球經濟就返回新冠危機爆發前的水準。

EIA 原定週三公布的庫存報告，因週一聯邦假日 (哥倫布日) 而推遲至週四公布。

根據 S＆P Global Platts 的調查，分析師平均預期上週 (10/9 止) 原油供應量下降 230 萬桶、汽油供應量下降 180 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 供應量下降 250 萬桶。

其他能源商品

11 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 1.1971 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2%，收每加侖 1.1925 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格大跌 7.7% ，收每百萬 Btu 2.636 美元。

價格期貨集團分析師 Daniel Flynn 表示，由於「近期需求有所下降」的跡象讓天然氣受挫，「我認為，隨著 Delta 颶風風險過後，墨西哥灣將重啟生產工作，這是獲利了結模式的另一個原因。」