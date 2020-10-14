王毅：新冠病毒疫苗將優先供應大馬

目前正在東南亞訪問的中國國務委員兼外交部長王毅，13 日 (週二) 與馬來西亞外交部長希山慕丁 (Hishammuddin Hussein) 進行會談。中國方面同意新冠病毒 (COVID-19) 疫苗研發成功後，將優先提供給馬來西亞，希山慕丁也表達歡迎之意。

王毅在會談後的聯合記者會上表示，中國疫苗研發進程非常理想，已經準備提供給其他國家，大馬是中國的好朋友，兩國友情淵遠流長，如果大馬有需要，中國非常樂意提供。

此外，中國也表態購買馬來西亞主要出口品的棕櫚油，另外在中國主導的廣域經濟圈構想「一帶一路」方面，兩國也在基礎建設開發的促進上達成共識。

在中國與美國對立加深的這個當下，中國正企圖藉由在經濟及新冠肺炎問題方面的支援，來攏絡新興國家。這回中國與馬來西亞外長的會談，也顯示出中國在這方面的姿態。

馬來西亞在今年 7 月，針對中國的南海領土主張表示「在國際法上沒有根據」，也致函聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 來反駁中國主張。雖然兩國的不同見解浮上檯面，但是在 13 日的會談後，中國與馬來西亞透過共同聲明強調航行的和平、自由的重要性，步調上取得一致。也提到中國與東協 (ASEAN) 在防止南海紛爭上，必須加速展開南海行為準則 (COC) 談判。

王毅預定於 10 月 11-15 日期間，訪問柬埔寨、馬來西亞、寮國、泰國。在訪問馬來西亞之前，則在柬埔寨與該國簽訂自由貿易協定 (FTA)。