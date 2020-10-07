白宮傳已批准FDA最新審查標準 疫苗恐無望在11月初推出

美國媒體報導，白宮已經決定退出與美國食品藥品監督管理局 (FDA) 的鬥爭，通過 FDA 提出的審查標準，在新的審查標準之下，疫苗已無望在 11 月初推出。

白宮與 FDA 在如何設定疫苗授權標準方面，進行了近 1 個月的來回交流，有幾家在後期試驗的疫苗公司已明確表示，他們不會在選前尋求疫苗生產授權。

據《華爾街日報》報導，白宮週二 (6 日) 下午簽署了新的指導方針，並未做任何修改，擺脫了令醫療專家感到擔憂的潛在僵局。

新審查標準的一個重要關鍵是，「監控接種者至少為期兩個月的時間」，這意味在 11 月美國大選前幾乎不可能推出疫苗。白宮此前曾引用製藥公司發言，對兩個月期限持反對意見。

川普總統本人在週二的推特上，仍持續批評 FDA 的新標準，表示這讓在選前盡快推出疫苗變得更困難，是一次政治操作。

(圖取自川普推特)

輝瑞公司 (Pfizer) 執行長 Albert Bourla 週二表示，公司未就此一話題與白宮聯繫，並相信 FDA 的獨立性如今更為重要，不該受政治化影響。

FDA 最高疫苗官員 Peter Marks 先前受訪時表示，必須要在安全性與疫苗接種之間取得平衡，希望對任何一種疫苗進行平均兩個月的監控。