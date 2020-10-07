流感疫苗出貨高峰 國光生9月、前9月營收創新猷

疫苗大廠國光生 (4142-TW) 受惠四價流感疫苗進入出貨高峰，帶動 9 月營收、前 9 月營收創新高，第 3 季營收則寫歷史次高，法人看好，今年流感疫苗出貨量優於往年，全年有機會虧轉盈。

國光生 9 月營收 4.48 億元，月增 165.94%、年增 66.37%；第 3 季營收 6.18 億元，季增 879.26%、年增 21.89%；前 9 月營收 10.49 億元，年增 55.86%。

國光生今年供應台灣公費流感疫苗近 390 萬劑，自費流感疫苗約 6 萬劑，並自 8 月開始小量出貨，9 月則為出貨高峰，預計本季將可全面出貨完畢。

海外方面，國光生流感疫苗今年供應泰國、歐洲及中國，總供應量約 40 萬劑，其中，國光生首度拿下歐洲政府訂單，價格高於在台公費流感疫苗的 240 元，營收貢獻可望破億元，另外，過去與法國賽諾菲集團的 Protein Sciences 公司展開生產合作，一同研發疫苗 Flublok，今年 Flublok 訂單量超過去年，且已陸續出貨。

整體來看，國光生今、明年營運動能包括新冠疫苗開發量產、中國四價流感疫苗將拿藥證、取得腸病毒疫苗台灣藥證、賽諾菲訂單增加及產能提升，法人估，今年全年有機會虧轉盈。