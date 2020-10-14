上調今年全球經濟預期 IMF：全球復甦水準仍高度不均

國際貨幣基金 (IMF) 週二 (13 日) 上調全球經濟增長預期，同時警告，既使在各國政府和央行大力刺激下，對經濟前景已不那麼悲觀，全球經濟仍面臨高度不平均的復甦水準。

根據週二 (13 日) 發布的 10 月《世界經濟展望》報告，IMF 預計今年全球經濟將萎縮 4.4％，相較於 6 月預期的 5.2％，縮幅已有緩和，同時預計 2021 年全球經濟將增長 5.2%，低於先前預期的 5.4%。

(圖：Bloomberg)

從地區來看，IMF 預計，今年已開發經濟體將萎縮 5.8%，其中，美國經濟將萎縮 4.3%，優於先前預期的萎縮 8%，歐元區經濟將萎縮 8.3%，優於先前預期的 10.2%。

相較之下，新興市場前景沒有那麽樂觀，IMF 略微看壞新興市場及開發中經濟體前景，預計今年將萎縮 3.3%，其中印度降幅最大，來到 - 10.3%。中國依舊是 IMF 經濟預期中，唯一呈現正成長的國家，預計該國經濟將增長 1.9%。

新冠疫情引爆 1930 年代經濟大蕭條以來最嚴峻衰退，嚴重影響弱勢族群的就業情況，全球赤貧人口更為 20 多年來首次增加，貧富差距情況仍持續加劇。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 表示，隨著疫情持續蔓延，目前還無法確保全球經濟將持續復甦，各國經濟在重回疫情前狀態之際，所面臨的將是一條艱難的道路。

總體來說，IMF 預計 2021 年底前，全球產出將較疫情爆發前增長 0.6％，且絕大多數將由中國驅動，含美國在內的多數國家需等到至少 2022 年，才能完全恢復至疫情前水平。

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