疫情加持 全球智聯網AIoT成投資主流

全球持續受到新冠肺炎疫情影響，個人生活與企業仰賴科技應用更深化，未來商機潛力擴大。投資於全球 AI 與物聯網產業的科技基金也水漲船高，其中，統一全球智聯網 AIoT 基金今年來漲幅逾 30%，績效名列前茅，即使是近一個月科技股修正潮，這檔基金仍有逾 4% 的漲幅，表現領漲抗跌。

統一全球智聯網 AIoT 基金經理人林鴻益表示，中國、美國、歐洲重啟經濟的步調各自不一，方向卻是一致，近期各類股輪動快速，主要是消化科技類股的高估值。展望後疫情時代，由 5G 衍生出龐大的商機與供應鏈，舉凡 IoT 物聯網、AI 人工智能、雲端與邊緣運算等都是主流趨勢，研究重心仍應落在遠程科技或趨勢機會。建議看好未來趨勢的投資人，逢回擇優布局或定期定額長線投資。

林鴻益指出，第四季全球股市主要受到美國總統大選不確定因素影響，導致波動擴大，在現任總統川普確診新冠肺炎後，促成新紓困案的可能性上升，且隨著美國大選時間的逼近，市場情緒顯示出，民主黨候選人拜登若能當選將可實施更大規模的紓困，政治面較大可能助攻股市進一步上揚。

投資策略上，林鴻益表示，疫情後多數類股出現暫時性修復，在需求大幅度獲得填補後，價格也很快地回復常態，提高了行情判斷的難度。10 月中旬之後，即將來臨的第三季財報與企業展望，是近期要持續關注的重點，特別是恢復強度大的行業可能迎來一波庫存修正，如何在這樣的變局中汰弱留強，將是操作關鍵。

展望明後年的長線走勢，在短線政治干擾因素之外，美國聯準會承諾維持低利率與貨幣寬鬆很長一段時間，企業將提高資本支出來跟上數位轉型趨勢，智慧生活、萬物聯網的應用面持續擴大，皆有利於股市多頭表現。長線可留意的次產業族群包括：IC 設計服務、雲安全、處理器晶片、晶圓代工、電子零組件、5G 通訊元件、鋰電池材料、安防 IoT、汽車零組件、航空、串流影音等。