國發會：今年物聯網產值可望達1.47兆元 年增12.7%

國發會主委龔明鑫今 (5) 日參訪亞洲 • 矽谷辦公室表示，今年全球受肺炎疫期衝擊，但台灣防疫得宜，加上遠距、防疫科技、5G 應用持續發酵，今年物聯網相關產值保持雙位數成長，估產值將達 491 億美元 (約新台幣 1.47 兆元)，年增 12.7%。

龔明鑫表示，根據工研院產科國際所 (IEK) 統計，2018 年台灣物聯網產值首度突破兆元，去年產值更達 436 億美元 (約新台幣 1.31 兆元)，年增 11.5%，全球市占率上升至 4.33%，今年可望保持成長，全球市占率可望達 4.39%，年增 0.06 個百分點，力拚 2025 年達到全球市占 5% 目標。

龔明鑫指出，亞矽從 2016 年成立至今，運作三年多已有階段性成果，未來會著重推動物聯網發展、強化創新創業生態環境等，而國發會旗下國發基金也提供資金協助，並協助募資，統計目前約有 78 家新創公司獲得約 200 萬美元投資，另外也包含法規鬆綁、產創條例修正等。

隨著 AI、5G 應用逐步發酵，龔明鑫預期，台灣在物聯網應用領域將扮演全球關鍵重要角色。

亞洲 • 矽谷至今吸引，微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOG-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、思科 (CSCO-US) 來台設立研發中心，未來也將配合桃園虎頭山創新基地、亞洲矽谷創新創業研發中心、桃園航空城計畫，協助地方發展數位創新智慧城。