【聯邦投信】短天期目標到期債，帶來亂世中的曙光！

低利時代來襲，投資人的資金該往哪去？聯邦投信表示，近期市場波動風險因素多，更有許多資產一有利空消息就被大量拋售，而在這樣動盪的市場，要如何穩固自身的財富，目標到期債可謂是投資人的下一有利選擇，再加上持有較短天期標的，效果更加乘！

短天期債券 不再受利率波動所苦

聯邦 2023 年到期全球 ESG 優質債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 預定經理人余政民指出，FED 提出的平均通膨率目標 2%，暗示了美國的低利率將延續至 2023 年底，市場也普遍預期目前利率將維持在 0.125%，長期下才會恢復到 2.5% 的水準(詳見表一)，而在這樣的低利率環境下，短天期債券將在升息動作前到期，更能作為投資人的下一投資利器，短天期債券不僅流動性較佳，對利率的敏感度也較低，能夠避免利率波動所帶來的風險。

目標到期債 鎖定報酬抗波動！

2020 年受疫情影響，許多股債上沖下洗，投資人想買卻不敢買，但近期部分國家疫情已逐步受到控制，公司基本面也逐漸好轉，違約風險是大大的降溫。市場資訊繁雜，該如何找到相對抗波動又能有擁有穩定收益的資產？目標到期債從眾多選手中脫穎而出！余政民表示只要在不違約的前提下，目標到期債之到期收益率將能夠符合投資人進場時之預期目標，持有的期間也能夠不受市場雜訊所造成的波動影響。

綜上所述，余政民認為目標到期債擁有不畏市場波動與鎖定收益的雙重好處，若再加上較短的投資年期，投資人將更可靈活規劃未來的資金運用，也能在這混亂的市場中為自己尋覓一處清幽之地。

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基金警語

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於本基金亦得投資於高收益債券，高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金投資中華民國境內及境外之有價證券，商品風險含有債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險及其他投資標的或特定投資策略之風險。由於本基金主要投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。另本基金可投資於符合美國 Rule144A 規定之債券之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動。本基金於三年期滿即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，非為保本或護本型投資策略，亦不保證本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。原則上，投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主；此外，存續期間將隨著債券的存續年限縮短而逐年降低，並在三年期滿時接近於零。本基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人可能承擔債券再投資風險或價格風險。投資人應特別留意，經理公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。基金成立日後第八個營業日起即不再接受受益權單位之申購，本基金成立日起即開放每日買回，但基金未到期前買回，將收取提前買回費用 2% 並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之費用， 配息組成項目揭露於公司網站 (www.usitc.com.tw)。本基金包含新臺幣計價級別、美元計價級別及人民幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，需自行承擔匯率變動之風險，此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時需承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。基金交易係以長期投資為目的，基金買賣係以自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率(即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH)。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差(折價或溢價) 或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。

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