IMF：疫情仍未結束 至2021年恐造成12兆美元成本

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續在全球蔓延，國際貨幣基金組織 (IMF) 警告，疫情危機仍「尚未結束」，並強調，多邊合作才能確保疫苗一旦推出後有足夠的供應。此外，IMF 也指出，至 2021 年底，這場疫情將使全球經濟付出 12 兆美元成本。

在 IMF 總裁 Kristalina Georgieva 及首席經濟學家 Gita Gopinath 所發表的一篇文章中指出，如今正從危機中持續復甦的經濟，是各國政府和中央銀行迅速實施大規模刺激政策的結果，但是仍需要更多的努力。「各地區和部門的復甦仍然非常脆弱且不平衡，為維持經濟持續復甦，不能過早撤回支持的行動與政策十分重要。」

Georgieva 表示，為遏制疫情並減輕經濟衝擊相關行動的財政成本，推高了本來就已經很高的債務水平，但是，現在就開始撤掉安全網還為時過早。Georgieva 說：「我們還沒有走出困境。」

新冠肺炎疫情如今已經造成全球約 90 萬人死亡，IMF 估計，到 2021 年底，這場疫情危機的總成本將達到 12 兆美元，低收入國家更是需要持續性的支持。IMF 至今已向包括 47 個低收入國家在內的 75 個國家提供了緊急資金，並表示願意為更多的中低收入國家提供進一步的支持。

IMF 領導人表示，除了支持工人和企業，以及為遏制全球款化和扭轉日益嚴重的不平等現象而進行的投資外，各國政府還需要在國際上進行合作，以終結這場嚴重的疫情危機。

文中也指出，截至 9 月 8 日，至少有 128 種疫苗正在開發中，並且有 37 種疫苗已經進行了人體試驗，並預測有 90% 的機率成功開發出疫苗。不過，IMF 也指出，需要全球進行合作，以確保疫苗能及時生產，並向所有國家提供充足的物資。

Georgieva 在先前也曾表示，G20 成員國和其他國家的 11 兆美元的財政措施，以及中央銀行的大量流動性注資，已為全球經濟帶來支撐。但是，即便如此，仍面臨許多潛在危機，包括新一波的疫情、資產估值過高、大宗商品價格波動、保護主義抬頭和政治動盪等。