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〈美股盤後〉iPhone 5G賽道起跑 禮來暫停新冠治療 四大指數尾盤急跌收黑

〈美股盤後〉iPhone 5G賽道起跑 禮來暫停新冠治療 四大指數尾盤急跌收黑 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉iPhone 5G賽道起跑 禮來暫停新冠治療 四大指數尾盤急跌收黑 (圖片：AFP)

週二 (13 日) 華爾街大型銀行拉開了財報季序幕，摩根大通和花旗財報優預期，蘋果發布 iPhone 12 款新機，正式進入 5G 賽道。

但繼嬌生疫苗喊卡後，美國跨國藥企禮來盤中宣布暫停新冠治療後期試驗， 四大指數尾盤急跌，全線收黑，台積電、聯電 ADR 挫跌。

美國總統川普敦促國會推進更大規模的新刺激措施，參議院共和黨反對白宮提出的 1.8 兆美元的刺激規模後，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 宣布，下週將在參議院提出 5000 億美元的小型刺激法案。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3780 萬例，死亡數突破 108 萬例。美國累計確診超過 780 萬例，累計死亡數超過 21.5 萬。

週二 (13 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 157.71 點，或 0.55%，收 28,679.81  點。
  • 標普 500 指數下跌 22.29 點，或 0.63%，收 3,511.93 點。
  • 那斯達克指數下跌 12.36 點，或 0.10%，收 11,863.90 點。
  • 費城半導體指數下跌 3.35 點，或 0.14%，收 2,430.13 點。

五大科技巨擎僅蘋果不紅。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.65%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.020%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.16%；臉書 (FB-US) 上漲 0.14%。

道瓊成分股倒地一片。迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.19%；旅行家 (TRV-US) 下跌 3.13%；波音 (BA-US) 下跌 3.11%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.29%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.03%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 上漲 1.17%；美光 (MU-US) 上漲 2.31%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.09%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.16%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.61%；應材 (AMAT-US) 上漲 0.02%。

台股 ADR 全線收黑。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.68%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.40%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11%。

焦點個股消息

蘋果第二波秋季發表會線上登場，該公司推出四款 5G iPhone 新機和 HomePod mini 等多款新品，蘋果 (AAPL-US)  下跌 2.65% 至每股 121.10 美元

蘋果第二波秋季發表會線上登場，重磅推出四款 iPhone 12 新機。(圖片：蘋果)
蘋果第二波秋季發表會線上登場，重磅推出四款 iPhone 12 新機。(圖片：蘋果)

疫苗利空消息不斷，繼早前嬌生 (JNJ-US) 臨床試驗暫時喊卡，禮來公司 Eli Lilly 亦傳出利空消息，其新冠抗體 ACTIV-3  因存潛在安全隱患，暫停後期試驗，其股價收跌 2.87% 至每股 150.08 美元

摩根大通 (JPM-US) 和花旗 (C-US) 財報優於預期，僅提撥 28.7 億美元的備抵貸款損失，但仍分別收跌 1.63% 和 4.80%。

華爾街分析

Penn Mutual 資產管理公司投資長 Mark Heppenstall 說：「雙方的溝通就像坐雲霄飛車一樣起伏不定、經濟中仍將存在巨大的壓力，財政計劃可以幫助彌補這一缺口，直到我們真正得到疫苗。」
 
LPL 研究分析師 Jeffrey Buchbinder 和 Ryan Detrick 提到：「儘管新冠在社交距離和改變消費者行為方面仍然存在挑戰，但分析師提高財報預期，反映對經濟前景的信心增強。」

兩位分析師認為：「最近的數據顯示，經濟正在穩步復甦，這令我們感到鼓舞。我們認為，進一步的封鎖可能會對商業活動造成實質性影響的可能性仍然很低。」

他們研判：「科技業、數位媒體和電子商務第三季​​獲利增長的可能性很大。只要這些贏家持續連勝，就能為市場提供堅實的盈利基礎。」

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