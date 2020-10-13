〈台股盤後〉中小型股各擁題材撐盤 跌勢收斂小跌8點 力守5日線

受到國安基金退場影響，台股今 (13) 日一度大跌近百點，但低接買盤介入，盤中多頭焦點落在各擁題材的太陽能、蘋概股、5G、電動車概念股等中小型股，尾盤拉抬大盤收斂跌勢，終場加權指數下跌 8.78 點、收在 12947.13 點，留下長下影線力守 5 日線，成交值 1845.59 億元。

電子權值股方面，台積電今日早盤延續昨日填息氣勢，終場上漲 2 元，收在 462 元，不過台積電日 K 線中止連紅；大立光受到八外資下修展望，目標價砍到 2815 元，股價持續破底，跌破 3000 元大關，終場下跌 120 元、3.88%，收低 2970 元；鴻海尾盤翻紅以小漲 0.2 元、78.9 元作收，持續沿 5 日線走升。

受惠國內政策推動太陽能案場建置，太陽能股持續發光，安集、國碩、達能收亮燈漲停，元晶也飆超過 7%，碩禾、倉禾、中美晶、聯合再生都強勢收紅。

蘋果新機發表在即，今天主要由中小型蘋概股表態，科嘉 - K 漲逾 4%，精元、TPK-KY、正隆、群創、力麗、譜瑞 - KY、谷崧、兆利等都走揚 2% 以上。

特斯拉執行長馬斯克宣布「全自動駕駛」(FSD) 功能即將亮相，受此激勵，電動車概念股加足馬力，同致以漲停作收，康舒、宏志、新普都漲逾 5%，毅嘉漲逾 4%、興能高漲近 3%。

整體來說，台股近期維持 12900~13000 間震盪，早盤一度衝高到 12994 點，但「萬三」附近潛在賣壓大，觀望氣氛濃厚下，指數由紅翻黑，價跌量縮，所幸中小型股撐盤，預期台股短線難脫震盪格局，隨著營收、財報將陸續公布，資金轉向具有基本面支撐個股，低位階族群啟動補漲。