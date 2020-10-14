

◆盤勢分析

1. 週二華爾街大型銀行拉開了財報季序幕，摩根大通和花旗財報優預期，蘋果發布 iPhone 12 款新機，正式進入 5G 賽道。但繼嬌生疫苗喊卡後，美國跨國藥企禮來盤中宣布暫停新冠治療後期試驗，四大指數尾盤急跌；終場美股四大指數跌幅介於 - 0.63~-0.10%；蘋果 - 2.65%；AMD+1.17%；台積電 ADR-1.40%；聯電 ADR-2.68%。

2. 第三季財報周本周開跑，週一美國科技股強勢大漲，週二台股以小高盤開出，最高來到上漲 38.75 點的 12994.66 點後，在美股期指跌點增加，2330 台積電、2454 聯發科、2379 瑞昱等權值股走軟下，指數震盪走低，最低來到下跌 98.81 點的 12857.10 點，回測 5 日線有撐後，震盪盤堅，終場加權指數以小跌 8.78 點的 12,947.13 點作收，跌幅 0.07%，成交量 1,852.99 億元。三大法人合計買超 64.4 億元：外資買超 53.18 億元、投信賣超 5.66 億元、自營商買超 16.88 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量縮，短多格局不變。

(2)、均線：回測 5 日線有撐，未跌破 5 日線前，短多續強。

(3)、技術指標：KD 在 9/30 出現黃金交叉後，週二 K、D 持續走揚，未出現死亡交叉前，偏多操作為宜。

4. 櫃買指數上漲 0.38%，收在 165.29 點，站回 5 日線前，短多續強，支撐約 163.5 點附近，壓力約在 166.5 點附近。

5. 觀盤重點：指數本波上漲的上升趨勢線 (12149 點與 12857 點的切線，約與 5 日線重合) 有撐，未跌破上升趨勢線前，短多仍有高點可期。

6. 蘋果 (AAPL-US) 週三 (14 日) 台北時間凌晨舉行 iPhone 12 第二波秋季線上發表會，果迷引頸期盼的更輕、更快、更強大 5G iPhone 終於問世。蘋果發布四款新 iPhone 12，包括 5.4 吋 iPhone 12 Mini、6.1 吋 iPhone 12、iPhone 12 Pro，以及 6.7 吋 iPhone 12 Pro Max。蘋果收盤下跌 2.69% 至每股 121.05 美元。蘋果股價在發布會當日及一周內平均下跌，但 3 個月平均漲 10.7%。

7. 半導體族群好戲登場，台積電（2330）法說會進入最終倒數，外資圈動作頻頻，匯豐、摩根大通、摩根士丹利證券相繼調升財務預期，花旗環球證券最新重申對台積電樂觀展望，激勵台積電 13 日再創收盤價新高 462 元，市值攀升至 11.98 兆元創台股新紀錄。

8.10 月為減資換發新股買賣旺季，今年有 40 逾檔進行減資，漲跌各半。繼楠梓電（2316）及錸德（2349）減資股恢復買賣後，近期有 7 檔減資換發新股將恢復買賣，其中國產（2504）減資股在 16 日買賣，而下周一（19 日）有裕隆（2201）、東訊（2321）、泰谷（3339）、研勤（3632）、鈺緯（4153）及三聯（5493）等 6 檔減資股同日買賣，在近期盤勢轉趨震盪，面臨市場考驗。