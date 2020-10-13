〈台股盤中〉國安基金退場權值股熄火 萬三前近關情怯

美股周一全面收紅，但台股今 (13) 日受國安基金退場影響投資人信心，早盤逼近「萬三」關卡後拉回，台積電開高後陷入整理，鴻海、聯發科、大立光同步走弱，台塑四寶與金融權值股也未表態，指數一度大跌近百點，回測 5 日線，預估今日成交量約 2000 億元。

電子權值股方面，台積電今日早盤延續昨日填息氣勢，一度漲逾 1%，站上 465 元，挑戰歷史新高價 466.5 元，但隨後拉回在平盤附近整理；股王大立光遭外資大砍目標價，股價持續破底，跌破 3000 元大關，下挫逾 3%；鴻海早盤開高後翻黑，盤中小跌；聯發科也陷入拉回修正，失守 600 元關卡，跌幅逾 2%。

受惠主機板市場需求成長，顯卡喜迎拉貨潮，9 月營收紛紛攀高，映泰直奔漲停，承啟也大漲逾 3%，撼訊漲幅也超過 2%。

東洋取得德國 BioNTech 新冠疫苗授權，初步爭取到 3000 萬劑，可供 1500 萬人接種，開盤直奔漲停價 76.4 元，盤中漲停價位委賣單高掛超過 2.5 萬張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股今日稍微受到國安基金退場影響，但前一段時間指數並非因國安基金護盤而大漲，其退場對股市帶來的拉回空間不會太大。

蔡明翰認為，美股周一上漲，台股今日走跌，主要是因大盤接近萬三歷史新高附近，壓力較大，後續得待美股先創高後，台股才有機會挑戰新高，估短線將維持萬三附近震盪整理。